Угроза нового штурма Киева: Буданов оценил предупреждение Макрона

Начальник ГУР прокомментировал заявления президент Франции Эммануэля Макрона.

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Кирилл Буданов прокомментировал слова Эммануэля Макрона / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, t.me/DIUkraine

На сегодня с территории Беларуси для Украины не фиксируется угроз, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя заявления о том, что российские оккупационные войска могут попробовать снова попытаться наступать на Киев.

"На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет. И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", - сказал он.

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При этом начальник ГУР прокомментировал заявления президент Франции Эммануэля Макрона о том, что в случае прорыва россиян на Киев или Одессу французские войска могут оказаться в Украине.

"Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но этого по факту нет", - добавил Буданов.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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