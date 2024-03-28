Угроза ДРГ и новых ракетных ударов: Совет обороны Киева принял срочные решения

Поводом заседания Совета обороны города стали последние заявления РФ о намерениях увеличить количество ракетных ударов, направленных на гражданские объекты.

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Совет обороны Киева принял срочные решения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО рф

Страна-агрессор Россия может усилить ракетные атаки на столицу Украины. Кроме того, существует угроза проникновения вражеских ДРГ в Киев. В связи с этим на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города был принят ряд решений.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что поводом заседания Совета обороны стали последние заявления руководителей страны-агрессора по поводу намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности.

"Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", - говорится в сообщении.

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Учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял ряд решений:

проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в Киеве, которые предусматривают привлечение большого количества людей;

пересмотреть документы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также мест скопления людей;

всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями поручено усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице;

всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

"Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице", - добавил Попко.

Глава КГВА также призвал киевлян сохранять спокойствие и не паниковать.

"Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены. Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог", - добавил он.

Как сообщал Главред, 27 марта заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призывал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Он добавил, что все балансодержатели и владельцы укрытий должны обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним.

Риск новых ракетных ударов по Украине

25 марта в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице. Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ начала использовать новую тактику ракетных ударов по Украине. А именно - оккупанты стали применять ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на столицу Украины - Киев.

"Враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", – сказала Гуменюк.

Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал об особенностях российских ракет "Циркон" и объяснил, в чем их опасность. По его словам, в случае попадания ракеты в цель радиус сплошного разрушения может составлять до 500 метров.

"Она превратит в щебень дом, если она попадет в него. Если она входит в здание, то успевает долететь почти до подвала. Если здание пять-девять этажей, она взорвется в подвале и дом просто вдребезги разлетится. Если это современное здание с монолит-каркасной основой, она может пробить несколько этажей и разнести этаж, на котором взорвется", — сказал Жданов.

Что такое ракета Циркон? Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов. По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

Высота полета: 30-40 км. Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс. Длина ракеты: 8-9,5 м. Вес боевой части: 300-400 кг.

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