УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза ДРГ и новых ракетных ударов: Совет обороны Киева принял срочные решения

Анна Ярославская
28 марта 2024, 10:24
Поводом заседания Совета обороны города стали последние заявления РФ о намерениях увеличить количество ракетных ударов, направленных на гражданские объекты.
Киев, укрытие, военные РФ
Совет обороны Киева принял срочные решения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО рф

Страна-агрессор Россия может усилить ракетные атаки на столицу Украины. Кроме того, существует угроза проникновения вражеских ДРГ в Киев. В связи с этим на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города был принят ряд решений.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что поводом заседания Совета обороны стали последние заявления руководителей страны-агрессора по поводу намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности.

"Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", - говорится в сообщении.

видео дня

Учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял ряд решений:

  • проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в Киеве, которые предусматривают привлечение большого количества людей;
  • пересмотреть документы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также мест скопления людей;
  • всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями поручено усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице;
  • всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

"Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице", - добавил Попко.

Глава КГВА также призвал киевлян сохранять спокойствие и не паниковать.

"Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены. Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог", - добавил он.

Как сообщал Главред, 27 марта заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призывал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Он добавил, что все балансодержатели и владельцы укрытий должны обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним.

Риск новых ракетных ударов по Украине

25 марта в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице. Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ начала использовать новую тактику ракетных ударов по Украине. А именно - оккупанты стали применять ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на столицу Украины - Киев.

"Враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", – сказала Гуменюк.

Инфографика циркон
Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал об особенностях российских ракет "Циркон" и объяснил, в чем их опасность. По его словам, в случае попадания ракеты в цель радиус сплошного разрушения может составлять до 500 метров.

"Она превратит в щебень дом, если она попадет в него. Если она входит в здание, то успевает долететь почти до подвала. Если здание пять-девять этажей, она взорвется в подвале и дом просто вдребезги разлетится. Если это современное здание с монолит-каркасной основой, она может пробить несколько этажей и разнести этаж, на котором взорвется", — сказал Жданов.

Что такое ракета Циркон?

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес боевой части: 300-400 кг.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

10:46 Украина
Угроза ДРГ и новых ракетных ударов: Совет обороны Киева принял срочные решения

Угроза ДРГ и новых ракетных ударов: Совет обороны Киева принял срочные решения

10:24 Украина
В Одессе прогремели взрывы: что известно

В Одессе прогремели взрывы: что известно

08:31 Украина
Все главные новости

Популярное

«Мы разные»: путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией 38962

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца 28014

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве 12555

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка 8421

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Последние новости

10:55

Китайский гороскоп на завтра 29 марта: Быкам - споры, Тиграм - проблемы на роботе

10:55

Гороскоп на апрель 2024: Росс назвал трех лузеров месяцаВидео

10:46

Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

10:38

Деловой гороскоп на апрель-2024: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успех

10:37

Зачем класть топор в воду: полезный совет, о котором знает не каждый хозяин

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
10:24

Угроза ДРГ и новых ракетных ударов: Совет обороны Киева принял срочные решения

09:59

ВСУ применили новую тактику: немецкий топ-генерал оценил ситуацию на фронте

09:53

"Отношение как ко второму сорту": чемпионка-путинистка разнылась из-за "унижения" россиян

09:49

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

Реклама
09:38

Гороскоп на завтра 29 марта 2024: Львам - непонимание, Стрельцам - неожиданный доход

08:59

Зря поднял вопрос мобилизации: блогер Волошин посетовал на недопонимание украинцами

08:31

В Одессе прогремели взрывы: что известно

08:14

Оккупанты продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру - ISW

08:14

Кто в Украине останется без пенсий: как немедленно проверить будущие выплаты

08:10

Сколько еще нам дадут в лоб для понимания законов глобального бытия?мнение

07:30

Гороскоп на апрель-2024: Скорпиона ждет помощь покровителя, Стрельца – полоса неудачЭксклюзив

07:02

Ночная атака "Шахедов": в Днепре, Харькове, Запорожье прогремели взрывы - что известноФото

06:10

Как купировать ракетный террор агрессора?мнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно найти три ноля за 9 секунд

05:36

Ретроградный Меркурий в апреле 2024: когда можно и нельзя планировать поездкиВидео

Реклама
04:35

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

03:32

Для чего 2 отверстия на чехле телефона: по назначению их почти не используютВидео

03:00

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

02:15

Сумская область под угрозой: эксперт раскрыл, как Путин может создать "санитарную зону"Видео

01:30

Действительно стал железным: Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию

00:56

Россия атаковала Украину беспилотниками: в Харькове прогремело несколько взрывов

00:09

Путин сразу же получит "пощечину": Подоляк сказал, как НАТО проучить Россию

27 марта, среда
23:59

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

23:30

Буданов – о теракте в Крокусе: РФ как минимум с 15 февраля знала его подготовке

23:21

Соломия Витвицкая показала редкое фото с бойфендом-военным

23:17

"Полные гайки": актрисе Тышкевич стало хуже

22:49

Россия вечером выпустила по Украине ракеты: на юге прогремели взрывы

22:49

Предательница Соломко вышла замуж в СШАВидео

22:23

На восстановление одной из крупнейших в Украине ТЭЦ уйдут годы - Синегубов

22:19

Звезду "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали

21:37

Пенсионер из Одессы признался в уважении к Путину и расхвалил егоВидео

21:34

Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии

20:38

"На одного бойца ВСУ приходится 7-10 россиян": что происходит возле Часового Яра

20:22

Мобилизация мужчин с 18 лет: в Минобороны выпустили разъяснение

20:16

Борщ - российский: Клопотенко отказали в открытии ресторана в Японии из-за абсурдной причины

Реклама
19:43

Россия накапливает ракеты: эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами"

19:21

Преодолевает 90 км: установлено, каким опасным оружием Россия атаковала ХарьковФотоВидео

19:18

Тревога в фильме и в жизни: как прошел звездный допремьерный показ фильма "Оставайся онлайн"

19:10

Как работает российская пропаганда на примере теракта в Крокус Ситимнение

18:54

Пострадали маленькие дети: Зеленский прокомментировал жестокий обстрел Харькова

18:37

Украина потеряла место в топе потенциальных победителей на Евровидении-2024

18:31

Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

18:25

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавшихВидео

17:57

Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом

17:45

Бронь от мобилизации с зарплатой от 35 000 грн: в Раде приняли решение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять