Когда не стоит игнорировать воздушную тревогу: замминистра назвал опасный день

Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу сегодня, 27 марта. Такое предупреждение озвучил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.
"Сегодня не игнорируем тревогу", - написал он в Telegram.
Он добавил, что все балансодержатели и владельцы укрытий должны обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним.
Также Ткаченко сообщил, куда жаловаться, если бомбоубежище закрыто. Сделать это можно в чат-боте @open_shelter_bot.
Риск новых ракетных ударов по Украине
Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ начала использовать новую тактику ракетных ударов по Украине. А именно - оккупанты стали применять ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на столицу Украины - Киев.
"Враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", – сказала Гуменюк.
Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что российские оккупанты долгое время не наносили ракетных ударов, потому что накапливали ракеты. А теперь страна-агрессор открыла сезон ракетных атак.
Олег Жданов также рассказал об особенностях российских ракет "Циркон" и объяснил, в чем их опасность.
Что такое ракета Циркон?
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.
По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.
Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.
Длина ракеты: 8-9,5 м.
Вес боевой части: 300-400 кг.
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