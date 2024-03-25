РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал недавние удары оккупантов РФ по объектам энергетики.
В интервью Главреду он не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.
"Они (удары РФ, - ред.) будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли", - подчеркнул эксперт.
В то же время он считает, что сейчас наступило благоприятное время для ударов по объектам РФ в приграничных областях.
"На мой взгляд, сейчас прекрасное время для того, чтобы атаковать военные объекты в Белгородской народной республике. Россияне по Харькову выпустили ракеты С-300, поэтому там, думаю, как раз образовались дыры в защите, поэтому этим нужно воспользоваться", - добавил Рябцев.
Что известно о ракете Х-101
Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.
По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.
Удары РФ по Украине
Напомним, Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением крылатых ракет и ударных БпЛА.
Как сообщают Воздушные силы, почти по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за атаки России с применением крылатых ракет и ударных БПЛА типа "Шахед".
Кроме того, офицеры сообщали об направлении ракет на Полтавскую область.
"Крылатые ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской", - сообщили ВС.
До того в ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.
Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.
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