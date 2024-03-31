Киев готовится к возможному наступлению РФ - Кличко

Мэр столицы акцентировал внимание на том, что Киев вновь может стать целью сухопутных войск РФ.

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Киев готовится к наступлению РФ / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, КГГА

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление на Киев. До сих пор столица остается мишенью для Путина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает BILD.

В то же время Кличко сразу объясняет, что столица подготовлена к этому и такой ситуации, как в феврале 2022 года, уже не будет.

"Киев был и остаётся мишенью для Путина, потому что столица — это сердце страны ... Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение", — говорит Кличко. видео дня

Мэр города акцентировал внимание на том, что Украина нуждается в немедленной военной помощи от Запада.

"Нам срочно нужно больше средств ПВО, больше зенитных ракет!" - сказал он.

Кличко также добавил, что Киев не планирует соглашаться на переговоры с российскими оккупантами или на "замораживание" войны.

"Это неправильное отношение, вместо этого нам нужна большая поддержка. Мы не отдадим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом", - добавил Кличко.

РФ пойдет в новое наступление - последние новости по теме

Напомним, что западные аналитики считают, что Россия летом 2024-го может организовать наступление. В материале западного издания The Economist говорится, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.

Главный генерал США Чарльз Браун оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление. Браун призвал быстрее принять предоставление оборонной помощи Украине от США. Он не исключает варианта, что ВСУ снова могут столкнуться с продолжением артобстрелов.

Майор Гетьман предупредил и назвал опасные направления наступления. Он считает, что 100 тысяч сейчас у россиян в резерве уже есть, они прошли курс молодого бойца, может, даже какое-то боевое слаживание. Они могут пойти в наступление с двух-трех направлений.

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