Такого еще не было: ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем

Украинские военные мастерски уничтожают врага на фронте. Лишь за март 2024 года они установили настоящий рекорд по уничтожению артиллерийских систем врага. Об этом сообщает Минобороны Украины.
В матре украинские защитники уничтожили 976 артиллерийских систем. Это самый высокий месячный показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Это – самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов. Украина победит!" - говорится в сообщении.видео дня
Ситуация вокруг Авдеевки
Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.
Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.
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