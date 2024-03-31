УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Указ подписан: Путин хочет призвать в армию весной 150 тысяч человек

Дмитрий Видоменко
31 марта 2024, 12:09
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию - на службу планируют призвать 150 тысяч человек.
Путин, мобилизация
Путин подписал указ о мобилизации 150 тысяч человек / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

В России опубликовали указ лидера государства Владимира Путина о весеннем призыве, где говорится о плане призыва в российские оккупационные войска 150 тысяч человек. Согласно подписанному документу, призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля нынешнего года

Также сообщается, что призываться в русскую армию будут граждане РФ от 18 до 30 лет.

Стоит отметить, что за время весеннего призыва в 2023 году планировалось набрать 147 тысяч человек. А в ходе предыдущего весеннего призыва в армию оккупантов отправились 134,5 тысячи новобранцев.

видео дня
7890

Мобилизация в России (с 2022)

Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в России - новости по теме

Директор России Владимир Путин хочет набрать 420 тысяч человек в рамках новой мобилизации, сообщали осенью 2023 года в разведке Минобороны Великобритании. Открытой кампании по призыву в войска оккупантов россияне проводить не будут.

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что Россия политически не готова к новой мобилизации. По его мнению, российские власти открыто не говорят о призыве, чтобы не обострять ситуацию.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что после выборов Путина в России начнется всеобщая мобилизация. В стране будут усилены цензура и репрессии.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду говорил, что объявление мобилизации откладывается Кремлем - ведь это психологический барьер, за которым российские власти не знают, что будет дальше. Комментируя возможность объявления новой волны мобилизации в России после теракта в "Крокусе" эксперт отметил, что судя по реакции российских властей, можно сказать, что они не были очень готовы к этому.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин мобилизация в армию война России и Украины
Реклама

Главное за день

Указ подписан: Путин хочет призвать в армию весной 150 тысяч человек

Указ подписан: Путин хочет призвать в армию весной 150 тысяч человек

12:09 Украина
Украину ждет самая опасная весна: астролог Вакулина - о грядущих событиях

Украину ждет самая опасная весна: астролог Вакулина - о грядущих событиях

12:03 Интервью
Украина получит сотни единиц бронетехники и не только - Минобороны Франции

Украина получит сотни единиц бронетехники и не только - Минобороны Франции

12:02 Украина
Все главные новости

Популярное

Короля Чарльза изолировали от остальных членов королевской семьи 11240

Короля Чарльза изолировали от остальных членов королевской семьи

Кого нельзя целовать 31 марта, чтобы не было проблем: важные приметы дня 7451

Кого нельзя целовать 31 марта, чтобы не было проблем: важные приметы дня

Почему Зеленский массово увольняет своих советников и другое окружение? 6046

Почему Зеленский массово увольняет своих советников и другое окружение?

Большое наступление России в апреле: майор предупредил и назвал опасные направления 4019

Большое наступление России в апреле: майор предупредил и назвал опасные направления

Последние новости

12:35

7-летний сын Елены Кравец довел до слез признанием про войну

12:09

Указ подписан: Путин хочет призвать в армию весной 150 тысяч человек

12:05

Таких налетов "Шахедов" к концу 2024 года будет больше: указан признак

12:03

Украину ждет самая опасная весна: астролог Вакулина - о грядущих событияхВидео

12:02

Украина получит сотни единиц бронетехники и не только - Минобороны Франции

США передадут ATACMS Украине, чтобы не допустить переноса войны в страны НАТО – генерал МаломужСША передадут ATACMS Украине, чтобы не допустить переноса войны в страны НАТО – генерал Маломуж
11:33

Будет ли резко скакать курс доллара: прогноз экс-советника Зеленского

11:25

В городах начались отключения света: в Укрэнерго назвали атакованные объекты

10:50

Мобилизация в Украине: нардеп-воин пояснил, кого хотят оставить без отсрочки

10:29

Ядерный удар станет более вероятным: генерал - о последствиях передачи ATACMS

Реклама
09:56

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: Ракам - общение, Рыбам - интриги

09:45

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: Тельцам - прибыль, Девам - сделка

09:41

У россиян проблемы из-за атак украинских беспилотников - ISW

09:41

Удар по Львовщине: РФ атаковала объект критической инфраструктуры, есть разрушения

09:11

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: Львам - хорошие новости, Рыб подведет здоровье

09:00

Угрожает ли Харькову наступление РФ: что говорят власти, эксперты и какие прогнозы

08:55

Массированный обстрел Украины: в ВСУ рассказали о подлой тактике ударов РФ

08:53

Церковный праздник 1 апреля: что запрещено делать в день преподобной Марии

08:52

Украина скоро окажется "завалена" снарядами и готовит лучшие пушки - Forbes

08:10

Про уровень понимания Китая в странах ЕС и СШАмнение

07:49

Ракетная атака РФ Украины 31 марта: сбито 9 крылатых ракет и 9 дронов - Воздушные силы

Реклама
06:10

Почему Зеленский массово увольняет своих советников и другое окружение?мнение

05:33

Как бороться с сорняками народными средствами: гениальный лайфхакВидео

05:25

Украина под обстрелом: Россия запустила рой ракет

04:40

Гороскоп на апрель 2024: Раков ждут судьбоносные событияВидео

04:35

Новая магнитная буря ворвалась в Украину: "трусить будет 4-балльный шторм

02:30

ВСУ пойдут в контрнаступление: ATACMS сметут колонны с тысячами россиян – Маломуж

01:35

Почему европейцы и американцы не едят гречку: причина удивит многих

30 марта, суббота
23:26

"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые решения

22:54

ATACMS появятся в Украине в ближайшие недели: генерал ошеломил прогнозом

22:40

Редкие кадры: Ротару показала свою невестку

22:24

РФ атакует комбинированными ударами: Зеленский назвал главную цель оккупантов

22:13

Короля Чарльза изолировали от остальных членов королевской семьи

21:47

Взрывы в Харькове: россияне ударили по жилому району

21:34

Камалия показала повзрослевших дочек-красавиц

21:30

Угроза "блэкаута" в Украине: где и на сколько отключают электроэнергиюВидео

21:26

Сила взрыва невероятно мощная: РФ впервые ударила по Украине бомбой ОДАБ-1500

20:36

Почему страны НАТО не сбивают у себя ракеты и "шахеды": пояснение экспертов

20:31

Кому светит бронь и отсрочка: в Раде раскрыли детали законопроекта о мобилизации

20:21

Налетит бешеный ветер: в Украине предупреждают об опасности

19:28

ATACMS в Украине: генерал-разведчик назвал цели для ударов ВСУ

Реклама
19:10

Сколько систем ПВО Patriot могут защитить один город Украинымнение

19:06

Осталось 2 села: РФ может выйти на оперативный простор возле Авдеевки - BILD

18:33

"Все возможно": в Париже оценили вероятность переброски войск в Украину

18:16

Гороскоп на апрель 2024 для Близнецов: вещий сон и тайный покровительВидео

18:08

Харьков может оказаться в "кольце": эксперт рассказал коварный план врага

17:28

"Встать на колени перед РФ?": в ОП разнесли призывы насчет "заморозки войны"

17:15

Кого нельзя целовать 31 марта, чтобы не было проблем: важные приметы дня

16:42

Большое наступление России в апреле: майор предупредил и назвал опасные направления

16:15

Бойцы ГПС вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктахВидео

15:55

Предательница Соломко выдала пост на украинском языке, где оправдалась за свою любовь к России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять