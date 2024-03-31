Указ подписан: Путин хочет призвать в армию весной 150 тысяч человек

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию - на службу планируют призвать 150 тысяч человек.

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Путин подписал указ о мобилизации 150 тысяч человек / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

В России опубликовали указ лидера государства Владимира Путина о весеннем призыве, где говорится о плане призыва в российские оккупационные войска 150 тысяч человек. Согласно подписанному документу, призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля нынешнего года

Также сообщается, что призываться в русскую армию будут граждане РФ от 18 до 30 лет.

Стоит отметить, что за время весеннего призыва в 2023 году планировалось набрать 147 тысяч человек. А в ходе предыдущего весеннего призыва в армию оккупантов отправились 134,5 тысячи новобранцев.

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Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в России - новости по теме

Директор России Владимир Путин хочет набрать 420 тысяч человек в рамках новой мобилизации, сообщали осенью 2023 года в разведке Минобороны Великобритании. Открытой кампании по призыву в войска оккупантов россияне проводить не будут.

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что Россия политически не готова к новой мобилизации. По его мнению, российские власти открыто не говорят о призыве, чтобы не обострять ситуацию.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что после выборов Путина в России начнется всеобщая мобилизация. В стране будут усилены цензура и репрессии.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду говорил, что объявление мобилизации откладывается Кремлем - ведь это психологический барьер, за которым российские власти не знают, что будет дальше. Комментируя возможность объявления новой волны мобилизации в России после теракта в "Крокусе" эксперт отметил, что судя по реакции российских властей, можно сказать, что они не были очень готовы к этому.

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