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Теракт в Подмосковье: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на новую волну мобилизации

Юрий Берендий
30 марта 2024, 10:33
Эксперт отмечает, что в случае с терактом в "Крокус Сити Холл", российские власти не были готовы к таким серьезным последствиям и значительным жертвам.
Теракт в Подмосковье: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на новую волну мобилизации
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на новую волну мобилизации после теракта в "Крокусе"/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

После теракта в "Крокусе" многие люди, по крайней мере поначалу, до того, как ИГИЛ заявил о своей причастности, сравнивали это событие с терактом на Дубровке, который Путин потом использовал вместе с другими терактами для развязывания Второй чеченской войны. Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду прокомментировал возможность Кремля объявить новую волну мобилизации в России из-за теракта в "Крокусе".

"Первая мобилизация для Путина была очень рискованной - она его достаточно сильно встряхнула, хотя прошла более-менее нормально. Новую мобилизацию россияне могли объявить осенью, и она не помешала бы Путину переизбраться, или накануне выборов", - отмечает эксперт.

Объявление мобилизации откладывается из-за того, что это психологический барьер, за которым российские власти не знают, что будет дальше. Комментируя возможность объявления новой волны мобилизации в России после теракта в "Крокусе" эксперт отмечает, что судя по реакции российских властей, можно сказать, что они не были очень готовы к этому.

Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду о последствиях обвинений Кремля:

"Сам Песков за несколько дней до теракта сам смеялся над американскими предупреждениями и говорил, что это все попытка запугать Россию. Мол, мы ничего не боимся, и вообще ничего не будет. А тут горы трупов, Путин почти сутки молчал, не зная что говорить. Потому что если бы он был готов к этому, его заявление было бы через 2-3 часа, во время которого он бы выступил со своим типичным "мочит в сортире" и так далее", - указывает Богданов.

В то же время, эксперт акцентирует на том, что все действия террористов против России являются логическим следствием российской политики.

"Тот же ИГИЛ воюет против России по очень понятным причинам, потому что, во-первых, Россия воевала против ИГИЛ в Сирии, а во-вторых, потому что Россия - союзник талибов, врагов ИГИЛ. В-третьих, ИГИЛ обвиняет Россию в войне против мусульман в Сирии и Афганистане. В Афганистане - еще во времена Советской империи, а в Сирии с 2015 года и до наших дней", - указывает он.

Богданов отмечает, что этот теракт - не первый акт терроризма ИГИЛ против России. В конце 2022 года ИГИЛ взрывал российское посольство в Кабуле, где погиб российский дипломат и еще 8 местных, а более сотни человек были ранены.

"Кроме того, ИГИЛ совершал теракты против российских союзников. Против Ирана, потому что они тоже враждуют с ИГИЛ. Ведь ИГИЛ - суннитская организация, а Иран - шиитская страна, и уровень религиозного антагонизма между ними очень высок", - резюмировал Богданов.

Теракт в Крокус Сити Холле

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: группа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями различной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

"Крокус Сити Холл" - теракт в Подмосковье 22 марта

Напомним, как ранее сообщал Главред, вероятно, Кремль не использует нарратив о якобы причастности Украины к теракту в Крокусе для усиления войны против Украины. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Россия и так применяет против Украины весь свой арсенал.

В то же время, по данным ГУР в России была информация о подготовке теракта в Крокус Сити, однако россияне не до конца оценили масштаб угрозы. Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала виновников теракта в Москве и обвинила в причастности к этому событию Украину. В Центре противодействия дезинформации при СНБО ответили, что возможно, этот теракт был организован российскими спецслужбами для оправдания мобилизации.

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