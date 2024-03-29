Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий Богданов

Россия перенакачана пропагандой ненависти, и эта ненависть может очень легко отразиться и в режиме, и в самих россиянах.

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Теракт в "Крокусе" был провалом российских спецслужб - они упустили теракт и его подготовку / Главред

После теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, где погибли 143 россиянина, Кремль всячески пытается найти в инциденте украинский след, и уже прямо угрожает Киеву последствиями. Однако вполне вероятно, что причина инцидента - в вялой реакции российских спецслужб, и теперь они пытаются перевести стрелки на всех, кроме себя.

В интервью Главреду публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал, почему Путин показал себя слабым, почему Кремль сам подталкивает россиян к этническим конфликтам и чего ждать Украине от обвинений Москвы.

Почему Кремль, по вашему мнению, так упорно пытается переложить ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" на Украину, и как он в дальнейшем может использовать это против нас?

Давайте я немного расширю ракурс. Под атакой не только мы, но и наши партнеры - Великобритания и Соединенные Штаты. Россияне уже как бы не пытаются отрицать, что непосредственным его исполнителем была террористическая организация ИГИЛ, а точнее ее центральноазиатский филиал, который действует преимущественно на территории Афганистана и стран Центральной Азии, или как их называли в СССР - Средней Азии. Попытка привязать к этому теракту Украину вполне вписывается в информационную стратегию Кремля, которая заключается в том, чтобы в любом случае создать как можно больше информационного шума, найти как можно больше виновных и ответственных за этот теракт, а также максимально оправдать свою агрессивную риторику и действия против Украины и против стран Запада (в первую очередь, против Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки).

Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду о последствиях обвинений Кремля:



По моему мнению, главная задача, которую сейчас преследует Кремль, обвиняя Украину и США и вбрасывая в информационное пространство очень много различных теорий, конспирологий - отвлечь внимание от провала самих российских спецслужб. Прежде всего от провала этой структуры якобы безопасности, которую Путин выстраивал внутри России. Для него очень важно, чтобы в этой ситуации жили любые версии, кроме единственно правильной - о том, что из-за войны в Украине все ресурсы России, все лучшие кадры брошены на войну против нашего государства, а сама Россия оказалась почти беззащитной перед реальным терроризмом.

В информационном поле было очень много информации о том, что это сделало именно ФСБ. Это было и мое первое мнение, но чем дальше мы исследуем этот вопрос, тем больше понимаем, что это действительно было Исламское государство. Они действительно планировали теракт - об этом Россию предупреждали и Штаты, и Великобритания. Даже несколько обозревателей, которые пишут об Афганистане, сообщают, что даже талибы, которые являются естественным врагом Исламского государства (потому что Талибан и ИГИЛ - это два радикальных движения-антагониста в регионе) предупреждали Россию о том, что ИГИЛ активизировался и готовит теракты в России и Таджикистане, который является вторым после Афганистана центром, где ИГИЛ ведет агитацию и вербует себе сторонников. И, собственно, это был именно провал российских спецслужб - они упустили этот теракт и его подготовку.

Кроме того, когда террористы начали стрельбу в "Крокусе" российские силовики не смогли адекватно отреагировать - они тянули с тем, чтобы туда зайти. Я понимаю, почему они тянули, ведь они не знали ситуацию внутри и не хотели рисковать. Как выяснилось впоследствии, учитывая, что террористы действовали дерзко, организованно и сумели поджечь здание, с точки зрения своей безопасности они действовали адекватно, но это не спасло тех россиян, которые погибли внутри.

Поэтому здесь вопрос в том, что Россия пытается максимально найти виновных. Потому что сказать, что виноват ИГИЛ, будет означать провал собственной истории, ведь россияне воевали с ИГИЛ в Сирии, тратят миллиарды на безопасность от терроризма, но бац! - и такое прозевали. Обвинить во всем всесильных украинцев, британцев, американцев, по их мнению, отличный план. И думаю, что они будут его придерживаться до конца, или как минимум до следующего теракта, который ИГИЛ вполне может организовать в РФ. И об этом уже активно говорят.

Как, кстати, Кремль может это использовать, если, как вы говорите, он пойдет в этом плане до конца? В чем это проявится по отношению к Украине и Западу?

Кремлю не нужны дополнительные поводы для того, чтобы что-то делать. Они могут подтягивать этот теракт как оправдание того, что они сделают. Но надо заметить, что сейчас у Кремля нет никаких инструментов для эскалации конфликта. То есть они могут делать только то, что уже делают - атаковать гражданских, бомбить города и тому подобное. Или объявят мобилизацию (что пугало многих), но россияне и так ее постоянно проводят. Ничего нового они делать не могут, только повышать накал пропаганды. Но это больше о словах, чем о действиях.

То есть дополнительно ничего кроме того, что Путин уже делает, он сделать не может, только риторику накалять. И эта позиция довольно уязвима, ведь если теракты продолжатся и ИГИЛ в дальнейшем будет работать в Средней России (что довольно вероятно), вполне возможно, что его система защиты и оправдания будет терпеть крах. И это ставит его в довольно уязвимое положение. Поэтому они будут делать все, чтобы внутри страны не было вопросов, почему теракт произошел. Они будут порождать максимум версий и вбрасывать разнообразную конспирологию.

Bloomberg пишет о том, что окружение Путина в целом не верит в украинский след. Создаются ли определенные риски непосредственно для Путина со стороны его окружения?

Любой подрыв его легитимности - это для нас, безусловно, плюс. Я думаю, что сам Путин не верит в украинский след - он, хоть и больной человек, но он не тупой. У него много ошибок стратегического уровня, но он все-таки не тупой, чтобы настолько не понимать, что происходит в реальности. Вопрос в том, насколько он сможет убедить в этом свое окружение, свой элитарный пузырь. Хотя он врет об украинском следе, он все-таки собирается что-то с этим делать, потому что угроза исламского фундаментализма в России очень сильна.

Безрассудные действия Путина, если он будет слишком давить в вопросах миграционной политики и ксенофобии могут привести к всплеску ксенофобии в России, которая критически зависит от мигрантов как важной рабочей силы в РФ. Потому что Россия - это стареющая страна с большим демографическим кризисом и мигранты из Средней Азии в значительной степени основная рабочая сила в очень многих отраслях: коммунальном хозяйстве, строительстве и тому подобное.

Россия, как и Украина, сейчас испытывает решительную нехватку кадров и для военной промышленности, и в экономике в целом, потому что обе странынаходятся, во-первых, в состоянии демографического кризиса, а во-вторых, война потребляет все больше и больше человеческих ресурсов не только на фронте, но и для производства военных нужд. К тому же, в обеих странах произошел отток людей. Если в Украине это довольно распределенный по разным демографиям набор населения, то из России преимущественно уехали наиболее квалифицированные работники, которых можно заменить на внутреннем рынке, но тогда надо набирать менее квалифицированных извне. Россияне закрывали эти проблемы за счет стран Средней и Центральной Азии - Таджикистан и Узбекистан были бесспорными лидерами по поставкам трудовых ресурсов в РФ.

Если сейчас произойдет всплеск ксенофобии, то, с одной стороны, это может спровоцировать дополнительный отток мигрантов из России. А это большой минус как для экономики, так и для способности РФ воевать. С другой стороны, это может радикализировать радикально настроенных мусульман и создать дополнительные возможности для вербовки тех же боевиков в ИГИЛ или другие радикальные движения. Этот процесс не быстрый, но в течение 6-12 месяцев он может довольно серьезно отразиться на России.

Что касается реакции элит, для Путина их реакция является угрозой, только если теракты будут постоянно продолжаться. Тогда они будут понимать, что Путин не является частью решения этой проблемы. То есть если он будет терять контроль за управлением страной, тогда вполне возможно, что его ждут плохие новости или дополнительное давление со стороны элит. Надо понимать, что сейчас Россия уже не та диктатура, которой она была еще до 24 февраля, когда она была электорально-информационной автократией, когда Путин управлял информационной повесткой дня, экономикой через подконтрольных ему олигархов, и был своеобразным арбитром между различными элитарными группами. Сейчас он вместе со своим окружением построил четкую, почти военную диктатуру в чистом виде. То есть настоящую тиранию вроде северо-корейской или немецкой 1930-х годов прошлого века. А это более концентрированная история, и поэтому устранить его может только широкий элитарный мятеж. А он возможен только при условии, если ситуация в России совсем выйдет из-под контроля.

Пока до этого далеко, и пока все может больше определяться экономическими факторами, чем таким террором. Но если террор станет системным (потому что кто знает, посмотрим), и реакция Путина тоже будет неадекватной (например, он тоже начнет высылать мигрантов, начнутся какие-то этнические погромы). В мировом языке только три русских слова попали туда без перевода - "спутник", "аппаратчик" и "погром". Погром - это давняя русская традиция, и если начнутся какие-то этнические или религиозные беспорядки, это может быть очень хорошим для нас знаком. Кровавым для России, но хорошим для нас. Но пока не будем слишком оптимистичными. Хотя учитывая то, насколько ситуация в России перегрета (вспомните даже те истории в Махачкале, когда местные искали евреев в самолетах), триггернуть ее может что угодно.

Россия перенакачана пропагандой ненависти, и эта ненависть может очень легко отразиться и в режиме, и в самих россиянах. Вопрос лишь в том, что станет триггером и будет окончательным моментом, когда начнется какая-то цепная реакция.

Но пока все предпосылки для этого есть. Будет это через неделю или через три года - предсказать сложно. История так не работает, потому что она довольно непредсказуема для наблюдателя, который живет в одно время с событиями.

Можно уточнить - в таком случае, если действительно произойдет всплеск ксенофобии, то как это может сработать в национальных республиках. И может ли с их помощью тогда запуститься процесс развала России через определенный период?

Сейчас я в это совсем не верю. Когда у нас говорят, что Советский Союз распался на национальные республики, это не совсем правда. Это частично правда разве что для Кавказа. Для большинства республик и для стран Балтии, потому что они были довольно субъектными и в составе СССР, развал произошел на элитарные группы. Условно украинская партноменклатура под давлением национальной оппозиции или с ее помощью, белорусская, казахская, узбекская отделялись в основном для того, чтобы капитализировать собственное политическое влияние. И гораздо большее влияние играло могущество этой элиты, чем национальный фактор (при всем уважении к стараниям националистов всех государств Советского Союза). В России вполне возможно то же самое, но более вероятный сценарий - это не развал, потому что почти все национальные республики критически зависимы от Москвы в финансовом плане. За исключением Сибири, но там нет национальной идентичности. А вот конкуренция элитарных групп, их борьба за власть, в том числе силовая - это вполне вероятный сценарий.

Но для этого Путин должен настолько пережать, чтобы страна пошла не по сценарию "снижать уровень агрессии извне и изнутри", а чтобы она совсем посыпалась. Для этого Путину еще надо поработать - он, конечно, очень много сделал, чтобы Россия пошла по максимально негативному сценарию, потому что для того чтобы Россия не имела будущего, никто не сделал больше него. Но это довольно большая страна, которая имеет определенные возможности для бэкапа. Она может откатиться, отказаться от агрессивной политики. У нее еще нет точки невозврата, после которой она не может сохраниться. Но для этого надо завершать войну, отходить, передоговариваться с Западом, стабилизировать общественный строй, а при Путине это невозможно.

Даже если кто-то из его окружения понимает, что нужен мятеж, устраивать его крайне рискованно, для его участников, ведь нет соответствующего уровня недовольства или общественного разочарования. Один мой товарищ, бывший россиянин, высказал очень хорошее, что если бы бунт Пригожина происходил после теракта в "Крокусе", Пригожин мог бы не останавливаться.

Что нам продемонстрировал этот теракт? Что российская силовая система совершенно недееспособна. Поэтому многие и предполагают различные теории заговора о том, что устроено намеренно, потому что полиция, спецслужбы и все остальные действовали максимально профессионально несогласованно и фактически не вступали в контакт с террористами (потому что ИГИЛ - это международная признанная террористическая организация), пока они не покинули здание. То есть тогда, когда они стали уязвимыми. К тому же, мы на самом деле не знаем, поймали ли россияне террористов, которые осуществляли этот акт или "стрелочников", которых просто пытаются сделать виновными, потому что доверия к российской правоохранительной системе нет. Будем смотреть за дальнейшим развитием, но те, кто хотел увидеть слабые места российской системы, их увидели.

Вы чуть раньше говорили об экономических последствиях этой ситуации и сказали, что национальные республики очень зависимы от Москвы как центра в финансовом плане. Как вы думаете, если действительно в России еще будут теракты (а ИГИЛ уже заявил об этом) и экономические проблемы, то, во-первых, какие именно проблемы, а во-вторых, какими будут их последствия?

Сейчас мы наблюдаем, что в России из-за войны, военного заказа происходит экономический перекос - большая часть российской экономики направлена на войну и военное производство. А это, по большому счету, мусорная экономика, то есть финансирование войны в одну сторону. Это не финансирование "социалки", экономического развития, не стимулирование потребления, а проедание ресурсов.Украина, к сожалению, это делает вынужденно, потому что мы иначе не можем - все хотят нас убить, это факт, тогда как Россия делает это добровольно. У них пока есть ресурсная рента, хотя она сжимается, но у них нет внешнего источника финансирования, как у нас это европейские или американские союзники. Хотя за последние полгода нас подводят последние полгода, но европейские деньги мы все-таки получаем, изготавливаем и закупаем оружие и так далее.

Эти экономические перекосы ведут к росту и постепенному расшатыванию в России инфляции. Она там рекордная, и едва ли не впервые за два последних года опережает украинскую. То есть мы ведем войну на собственной территории, а инфляция и даже девальвация валюты в России выше, чем в Украине. Это постепенно формирует перекосы в сторону обеднения той части населения, которая не вовлечена в войну (а это, все-таки, подавляющая часть населения РФ).

Кроме того, россияне постепенно вынуждены перекладывать все большую нагрузку на "социалку" - они уменьшили финансирование образования, медицины, социальной сферы, не компенсируют инфляционный разрыв. Кроме того, мы уже видели, как из-за экономического регулирования у них возник дефицит яиц. А прошлой осенью, еще до массовых атак украинцев на НПЗ - дефицит топлива. Или еще что-то из-за санкций не работает. Поэтому экономические проблемы - это прежде всего постепенное исчерпание финансового ресурса на ведение войны, которая для большинства россиян не является ни дистанционной войной, ни войной за выживание государства. Она в чистом виде является если не агрессией, то желанием завоевать чужое. И с тем, как будет расти экономическое недовольство, будет расти и недовольство войной.

Эти последствия прежде всего уменьшают легитимность Путина. Многие обратили внимание на то, что даже его 87% на выборах - это нарисованная цифра. И главное, что даже те, кто его поддерживает, понимают это, потому что не может президент, даже на очень управляемых выборах, когда он не допустил никого, кроме удобных оппонентов, столько набрать - это невозможно даже математически.И каждая такая история, от экономических неурядиц до теракта и выборов, постепенно разбивает его легитимность. Собственно, это повышает шансы на то, что система, которая держится прежде всего на легитимности ее руководителя, может потерпеть очевидный крах. Но мы не знаем, и это важно понимать, какое именно событие на фронте, в тылу, теракт, экономика или внезапная смерть кого-то в России или мире будет тем триггером,который запустит непонятную нам цепную реакцию с устранением Путина, развалом России, превращением войны из империалистической в гражданскую. То есть возможна куча сценариев, и мы не знаем, какой именно реализуется. И главное будет максимально честно говорить, что на это мы не можем полагаться. Но, с другой стороны, это дает нам понимание, что Россия гораздо слабее и гораздо более уязвима, чем сама РФ хочет о себе заявить.

После теракта в "Крокусе" многие, по крайней мере поначалу, до того, как ИГИЛ заявил о своей причастности, проводили параллели с терактом на Дубровке, который вместе с другими терактами Путин потом использовал для развязывания Второй чеченской войны. Также параллельно было заявление Пескова о том, что Россия воспринимает ситуацию на фронте уже как полноценную войну, а не "СВО". Вы в начале также сказали, что Россия может объявить новую мобилизацию. Условно говоря, если действительно Кремль уже официально скажет, что у нас война, как на это отреагирует российское общество, и может ли это стать той точкой, с которой начнутся интересные нам процессы?

Это на самом деле чистый "чос". Все и так понимают, что это война. В России тоже это понимают, и не надо думать, что люди тупые. Они часто лицемерные уроды или конформисты, но они не тупые и прекрасно понимают, что это война. Достаточно почитать российских военкоров, у которых "СВО" уже используется исключительно в ироническом ключе - даже среди сторонников войны это уже мем, а не наименование. Просто Путин пытается сохранить мину при плохой игре. Настоящая война - настоящей войной, но мобилизация в России уже была, людей они продолжают набирать разными способами. Мы это знаем, здесь нет ничего нового. Первая мобилизация для Путина была очень рискованной - она его достаточно сильно встряхнула, хотя прошла более-менее нормально. Новую мобилизацию россияне могли объявить осенью, и она не помешала бы Путину переизбраться, или накануне выборов.

Объявление мобилизации поэтому и откладывается, потому что это такой психологический барьер, за которым российские власти не знают, что будет дальше.

Позволит ли этот теракт легализовать мобилизацию? Судя по тому, как российские власти на него реагируют, они были не очень к нему готовы. Сам Песков за несколько дней до теракта сам смеялся над американскими предупреждениями и говорил, что это все попытка запугать Россию. Мол, мы ничего не боимся, и вообще ничего не будет. А тут горы трупов, Путин почти сутки молчал, не зная что говорить. Потому что если бы он был готов к этому, его заявление было бы через 2-3 часа, во время которого он бы выступил со своим типичным "мочит в сортире" и так далее.

Этот теракт для меня не выглядит таким, к которому российские власти были готовы. В отличие от терактов на Каширском шоссе, когда власти РФ взрывали дома в 1999 году. Теракт на Дубровке во время мюзикла Норд-Ост состоялся в 2002 году. Подрыва двух домов на Каширском шоссе и еще один подрыв дома, который планировался в Рязани - это то, что точно реализовал Кремль, и это доказано. Но не надо забывать, что кроме терактов, которые были организованы ФСБ, были и реальные, как захват роддома в Буденновске, где погибла куча людей. И, собственно, теракт на Дубровке, который тоже был вполне реальным. Был Беслан, где нелепые действия спецназа положили больше людей, чем сами террористы. Тут вопрос в том, что кроме постановочных терактов было много реальных, в которых погибли многие люди.

Вся активность террористов против России - вполне логичное развитие российской политики. Тот же ИГИЛ воюет против России по очень понятным причинам, потому что, во-первых, Россия воевала против ИГИЛ в Сирии, а во-вторых, потому что Россия - союзник талибов, врагов ИГИЛ. В-третьих, ИГИЛ обвиняет Россию в войне против мусульман в Сирии и Афганистане. В Афганистане - еще во времена Советской империи, а в Сирии с 2015 года и до наших дней. Поэтому там все в высшей степени логично, и мотивация ИГИЛ понятна. И этот теракт - это не первый теракт ИГИЛ против России, потому что еще в конце 2022 года (для нас тогда это было незаметно, потому что унас были другие проблемы), но ИГИЛ взрывал российское посольство в Кабуле, где погиб российский дипломат и еще 8 местных, и более сотни человек были ранены. Кроме того, ИГИЛ совершал теракты против российских союзников. Против Ирана, потому что они тоже враждуют с ИГИЛ. Ведь ИГИЛ - суннитская организация, а Иран - шиитская страна, и уровень религиозного антагонизма между ними очень высок.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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