Буданов – о теракте в Крокусе: РФ как минимум с 15 февраля знала его подготовке

Российская Федерация допустила теракт в Подмосковье, есть несколько вариантов, почему так произошло, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Россия знала, откуда придут боевые группы, и через какие страны они перемещаются - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В России заранее знали, что готовится теракт, который в итоге произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта в Подмосковье. Они это допустили либо из-за противостояния в башнях Кремля, либо недооценили масштабы. Россияне думали, что произойдет локальная ситуация, и хотели во всем обвинить Украину. Обвинения в адрес украинского государства – абсурд, теракты против гражданских людей неприемлемы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что россияне знали о подготовке теракта минимум с 15 февраля. Информация поступила через разведывательное управление группировки в Сирии. Москва знала, откуда придет боевые группы, и через территории каких стран они перемещались.

"Для чего они допустили, чтобы это произошло – есть несколько вариантов. Первое ― это, как, у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас уволить несколько чиновников. Другой вариант ― они действительно недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину", - считает Буданов. видео дня

Также глава ГУР акцентировал внимание на том, что Кремль трижды менял версии случившегося, чтобы попытаться каким-либо образом приплести к теракту Украину.

"Появились объяснения секретаря Совета национальной безопасности и обороны РФ Николая Патрушева и директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", - сказал начальник военной разведки Минобороны.

Также он добавил, что РФ сама посеяла хаос и самоуверенно полагала, что сможет его проконтролировать.

"Есть такое устоявшееся выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более или менее серьезные организации пытались в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Крокус Сити Холл – теракт в ТЦ под Москвой

22 марта в концертном зале Крокус Сити Холл в Московской области произошел теракт: группа лиц ворвалась в помещение и устроила стрельбу.

Согласно предварительным данным российского МЧС на 27 марта, погибло 143 человека.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Несмотря на это, россияне начали искать "украинский след".

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о "причастности Украины": в Центре противодействия дезинформации при СНБО в ответ заявили, что теракт могли организовать российские спецслужбы, чтобы обвинить Украину и объявить мобилизацию.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

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