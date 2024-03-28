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Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

Юрий Берендий
28 марта 2024, 12:33
В ГУР отметили, что теракт в Крокус Сити Холле показал полный провал силовой модели Путина и его способности контролировать ситуацию внутри России.
Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины
В ГУР рассказали, как теракт в Крокус Сити Холл повлияет на ход боевых действий / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Путинский режим, вероятно, не использует пропагандистские нарративы о причастности Украины к теракту в Подмосковье для усиления войны, поскольку Россия уже использует весь свой арсенал против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью для "Голоса Америки".

Юсов отметил, что всю историю пребывания Путина у власти можно охарактеризовать историей подобных провокаций и терактов против собственного населения. Он начинал свой политический путь с этого, и нет никаких оснований считать, что он исправился или изменился.

Среди многочисленных ситуаций, которые вызывают вопросы относительно действий российских органов власти и правоохранительных органов, представитель военной разведки отметил тот факт, что подозреваемые в терроризме проехали сотни километров по территории России, даже не меняя транспорт и одежду.

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"Таких вопросов очень много и все эти вопросы - именно в адрес путинских силовиков и путинского режима. И адекватных ответов, кроме очередной антиукраинской истерии, на эти вопросы, которые задает весь мир, путинский режим сегодня предоставить так и не может", - отметил представитель ГУР.

Кроме того, Юсов отметил, что российский режим пытается использовать даже трагическую ситуацию в войне против Украины, обвиняя ее в организации теракта.

"У путинского режима убийц и военных преступников новых аргументов не появилось. Очень красноречивой является реакция Лаврова и отказ его от помощи Интерпола в расследовании этого преступления", - ответил Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что неспособность Москвы предотвратить теракт стала полным провалом силовой модели Путина в глазах избирателей. По словам Юсова, Путин продемонстрировал всем, включая свое окружение, что он не может контролировать ситуацию в стране.

Он отметил, что он не считает, что россияне смогут использовать пропаганду о причастности Украины к теракту для значительного усиления военных действий.

"Путин и путинская Россия ведут против Украины геноцидную войну, используя весь арсенал, кроме оружия массового поражения. Уничтожаются наши критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни, тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и наших защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить?" - сказал он.

В то же время путинская пропаганда будет использовать этот теракт для увеличения количества мобилизованных россиян и попытки изменить свой образ с агрессора на образ жертвы.

Юсов предполагает, что этот теракт может стать поводом для демонтажа последних, даже формальных остатков гражданских прав и свобод, а также может привести к перераспределению власти в силовых структурах РФ.

"Крокус Сити Холл" - теракт в Подмосковье 22 марта

В России заранее знали о подготовке теракта в Крокус Сити Холл 22 марта в Подмосковье. Россияне не дооценили масштаб и считали, что это будет локальное событие и надеялись обвинить Украину. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и сделала заявление о "причастности Украины". В Центре противодействия дезинформации при СНБО ответили, что возможно, теракт был попыткой российских спецслужб обвинить Украину и оправдать мобилизацию.

В то же время, в Кремле не верят словам Путина о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл", сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, близких к Кремлю.

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