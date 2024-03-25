Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

Более того, французский лидер утверждает, что ИГ пыталось атаковать объекты и в его стране.

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Макрон считает циничными обвинения Москвы в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что за нападением на россиян в ТЦ Крокус-холл Московской области стоит "Исламское государство". Он отверг все обвинения Кремля относительно Украины.

"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и информация, которая есть у нас, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", - цитирует Reuters.

Макрон предостерег Москву не использовать массовое убийство своих граждан в собственных пропагандистских целях. Подобные обвинения в сторону Украины он назвал "циничными" и "контрпродуктивными".

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"Думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обернуть его против Украины", - ответил французский лидер.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями различной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

"ИГ" пыталась атаковать Францию

В этот же день Макрон прокомментировал решение правительства поднять уровень террористической угрозы во Франции до максимального после событий в России.

Когда его спросили о теракте в РФ, он сказал, что та же группировка, которая причастна к событиям в Crocus City Hall, "осуществила несколько попыток на нашей земле за последние месяцы", пишет Le Parisien.

В резиденции французского премьер-министра ранее заявляли, что причастная к теракту группировка "угрожает Франции и была причастна к нескольким недавним сорванным атакам в нескольких европейских странах, включая Германию и Францию".

Украинско-французские отношения - последние заявления Макрона

В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с союзниками по НАТО указал, что Парижу и другим европейским столицам в конце концов придется принимать решение о введении в Украину своих войск.

Это изрядно обеспокоило членов НАТО, они называли резкое изменение взглядов Макрона угрозой эскалации российско-украинской войны и началом масштабной войны в случае вмешательства в ход боевых действий западных военных.

В то же время Польша и страны Балтии слова Макрона одобрили.

Макрон потом неоднократно подтверждал в публичных дискуссиях, что рассматривает вариант об отправке в Украину французской армии - в случае если РФ попытается еще раз пойти на Киев или захватить Одессу.

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