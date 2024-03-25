Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

Минобороны Британии сообщило, что российское командование уже в этом году намерено создать две новые армии. Однако эти попытки могут столкнуться с нехваткой новой техники и проблемами с инфраструктурой.
В отчете министерства обороны Великобритании отмечается, что 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил о намерении создать две новые армии в 2024 году. По его словам, они будут состоять из 14 дивизий и 16 бригад.
Точный тип, местоположение и состав этих подразделений не указан, хотя, скорее всего, они будут состоять из механизированных, бронетанковых, артиллерийских и материально-технических подразделений.
Эксперты разведки Британии отмечают, что вполне реалистична возможность, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями о новых подразделениях и запланированном увеличении количества бригад в дивизиях.
В ведомстве добавили, что учитывая успешные усилия России по набору личного состава, вполне вероятно, что эти подразделения могут быть достаточно укомплектованы людьми.
"Однако, учитывая ограниченность подготовки в России, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, вполне вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами", - подчеркнули в минобороны Великобритании.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Напомним, что в разведке Великобритании предупредили о новых атаках РФ по Украине. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия продолжит наносить воздушные удары по Украине, пока у нее будут для этого средства.
В разведке Британии заявили, что РФ не сможет защитить все НПЗ от ударов дронов. При этом некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, расположены примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает радиус действия атак украинских БПЛА.
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