Зеленский – об атаке России: враг применил более тысячи ракет, дронов и авиабомб

Украина работает над тем, чтобы страна-оккупант Россия чувствовала справедливый ответ на свои действия, сказал президент Владимир Зеленский.

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Зеленский поблагодарил бойцов войск ПВО за работу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Российские оккупанты в течение недели нанесли по территории Украины массированные комбинированные удары. Они применили более тысячи ракет, авиабомб и дронов-камикадзе. Киев работает над тем, чтобы враг получил справедливый ответ на свои действия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего обращения в воскресенье, 24 марта, он сказал о том, что войска РФ осуществили массированные атаки на Украину, применив различные типы вооружений в огромном количестве.

"За эту неделю, с понедельника и по сей день, российские террористы применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб", - отметил Зеленский. видео дня

По его словам, с момента полномасштабного военного вторжения "никакой недели еще не было, если бы Россия воздержалась от террора".

"И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же - каждую неделю, каждый день", - добавил президент.

Кроме того, глава государства поблагодарил защитников неба, отражающих атаки российских оккупантов.

"Всем воинам мобильных огневых групп, нашей авиации, ПВО Сухопутных войск, всем специалистам нашей РЭБ. Спасибо за каждую сбитую ракету, за каждый сбитый "шахед"", - сказал гарант.

Также он акцентировал внимание на том, что нужно значительно усилить "воздушный щит" Украины.

"Мы работаем над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить наши города и села от террора. Но уже сейчас, по крайней мере, часть ракет и большинство "шахедов" наши воины сбивают", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Атака России на Украину 22 марта

Страна-агрессор Россия 22 марта провела самую масштабную атаку на энергетику Украины. Оккупанты хотели вызвать серьезный сбой в энергетической системе. В Полтавской, Днепетровской и Сумской областях ввели графики отключения света.

Президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация со светом в Харькове. Государство работает над тем, чтобы поскорее подключить к электроэнергии бытовых потребителей.

В Харькове – ситуация хуже всего, сказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Ожидается, что в течение 8-9 дней удастся относительно стабилизировать обстановку со светом в городе.

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