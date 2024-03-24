В Харькове – ситуация хуже всего: в Укрэнерго призвали четыре региона экономить свет

У государства есть три опции для подачи электроэнергии потребителям в Харькове, ситуация может улучшиться через несколько дней, сказал Владимир Кудрицкий.

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Ситуация со светом в Харькове может быть решена через 8-9 дней - Укрэнерго / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Pixabay

Ситуация с подачей электроэнергии в Харькове остается самой напряженной, однако у государства есть возможности, чтобы улучшить ее через 8-9 дней. Экономить электроэнергию следует и жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога. Об этом заявил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что государство работает над восстановлением подачи электроэнергии жителям Харькова.

"У нас есть целых три опции, каким образом мы можем обеспечить увеличенную подачу электричества потребителям в городе Харьков. И мы этими тремя путями идем параллельно", - отметил Кудрицкий. видео дня

По его словам, реализация одной из опций существенно облегчит жизнрь харьковчанам.

Также Владимир Кудрицкий подчеркнул, что ситуация в Харьковской области лучше, чем в областном центре, поскольку враг пытался отключить от света именно Харьков.

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий – глава правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украина, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Ситуация со светом в Харькове

Харьков остался без света 22 марта в результате обстрела оккупантов России. Россияне применили баллистические ракеты и наносили удары из Белгородской области. Они вывели из строя местные подстанции и ТЭЦ.

Мэр Игорь Терехов 24 марта заявил, что РФ уничтожила все трансформаторные подстанции в Харькове, зафиксированы разрушения ТЭЦ. По словам градоначальника, в 40% домов свет уже есть.

С утра 24 марта в Харькове действует режим сетевых ограничений. Меры были приняты в связи с необходимостью восстановления работы энергетической инфраструктуры.

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