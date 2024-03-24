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РФ уничтожила все трансформаторные подстанции в одном из городов-миллионников

Яна Ставская
24 марта 2024, 17:26
Город без стабильного энергоснабжения и живет по графикам отключений.
РФ уничтожила все трансформаторные подстанции в одном из городов-миллионников
ВС РФ продолжают бить по городу / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты разрушили все трансформаторные подстанции в Харькове. Муниципальные службы работают над постепенным возвращением света в дома гражданских, поделился в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, почти во всех домах харьковчан сегодня уже есть вода, 60% домохозяйств подключены к отоплению. При этом 40% домов уже "запитаны", однако когда свет появится во всем Харькове - Терехов не знает.

"Окончательных прогнозов включения света нет, потому что очень серьезные разрушения. Разрушены все трансформаторные подстанции, есть разрушения ТЭЦ. Точную дату назвать не можем, но работаем", - отметил Терехов.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удар по Харькову - что известно последние атаки на город

В ночь на 23 марта российские БПЛА нанесли удары по Харькову. Утром оккупанты нанесли повторный удар дронами. В субботу вечером город снова оказался под обстрелом российских военных. Местных жителей просили быть осторожными.

По состоянию на утро, 24 марта, в Харькове действуют сетевые ограничения, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

Всего по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

Эксперт Олег Жданов говорит, что россияне стремятся спровоцировать в Харькове гуманитарную катастрофу, имеющую признаки геноцида.

"Россияне просто "гасят" Харьков. Они знают, что в городе, несмотря ни на что, еще большое количество населения, и, если оставить Харьков без электроэнергии и воды, это будет катастрофа, гуманитарная катастрофа. А это уже геноцид в чистом виде", - добавил Жданов.

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