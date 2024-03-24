Удары дронов по НПЗ России: остановлена работа еще одного предприятия, детали

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России остановлен производственный цикл из-за повреждения одной из установок.

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Куйбышевский НПЗ остановил работу после удара дронов - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Astra

В стране-агрессоре России остановлена работа Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, который находится в Самарской области. Повреждена одна из установок.

Как сообщает российское издание Astra, работа предприятия остановлена после атаки дронов в ночь на 23 марта. Согласно данным журналистов, повреждена установка АВТ-4. По этой причине остановлен производственный цикл завода.

Согласно публикации, удар по НПЗ произошел в субботу утром, 23 марта. Это уже 12-я атака на российский нефтеперерабатывающий завод.

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Удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам РФ

В течение двух последних недель дроны систематически атаковали российские НПЗ. Из-за атак в России остановилась работа ряда предприятий, проблему признали в Министерстве энергетики страны-оккупанта.

23 марта стало известно, что в России горел НПЗ в Самарской области. По данным Telegram-каналов, сначала на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе был слышен взрыв, после чего возник пожар.

Россия не сможет защитить все НПЗ от ударов дронов, считают в разведке Министерства обороны Великобритании. По мнению аналитиков, нарушена работа как минимум 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, Москву ждут издержки, которые окажут влияние на внутренний топливный рынок.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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