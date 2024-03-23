"Панцири" не спасут: РФ не защитит все НПЗ от ударов дронов – разведка Британии

В России нет планов по развертыванию ЗРК "Панцирь" для защиты нефтеперерабатывающих заводов.

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По НПЗ РФ наносят массированные удары / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украинские атаки с применением дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам влекут за собой финансовые издержки для России, влияя на внутренний топливный рынок, сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Недавние удары против нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, привели к нарушению работы как минимум 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. В зависимости от степени повреждения капитальный ремонт может потребовать значительного времени и затраты. Санкции, скорее всего, приведут к увеличению времени и затрат на замену оборудования", - говорится в сообщении в соцсети Х со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что 17 марта 2024 года представитель украинской разведки заявил, что Украина успешно нанесла удар по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 15-16 марта украинские СМИ сообщили, что атакам подверглись также три крупных нефтеперерабатывающих завода в Самарской области на юге России.

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При этом некоторые из наиболее удаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает радиус действия атак украинских БПЛА.

"По словам представителя минэнерго России, планов по развертыванию ЗРК "Панцирь" для защиты нефтеперерабатывающих заводов нет. Однако, учитывая размеры и масштабы российской энергетической отрасли, маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты", - подчеркивается в сообщении.

/ @DefenceHQ

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Удары по НПЗ России

Ранее Financial Times писало о том, что США якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.

Напомним, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов ранее намекну на новые удары по НПЗ врага.

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