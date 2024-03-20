Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

Видимо, по аналогии с "хлопками" взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в стране-агрессоре Российской Федеерации решили назвать, дескать, инцидентами.

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На днях дрон атаковал Славянский НПЗ в Краснодарском крае / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, соцсети (иллюстративное фото)

В России признали, что из-за ударов дронов остановилась работа некоторых нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим "власти" проводят совещание с нефтяными компаниями для увеличения производства топлива и пересмотра графика ремонтов.

Как сообщает Интерфакс, Министерство энергетики признало проблему и ищет способы ее решения. Взрывы в результате ударов БПЛА называют "инцидентами".

Приводится заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова, который сказал, что в сложившейся ситуации для недопущения дефицита топлива с нефтяными компаниями обсуждается "возможность нарастить производство топлива на нефтеперерабатывающих заводах, где он не был остановлен, а также возможность изменить график плановых ремонтов".

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"Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов", - сказал министр.

Также он добавил, что объем нефтепереработки сохраняется на прежнем уровне – 275 миллионов тонн. Показатель соответствует прошлогоднему уровню.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Атаки на НПЗ России

Силы обороны Украины поразили уже треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Дальнобойные средства действуют по вражеским стратегическим объектам на все большем расстоянии.

На днях, 15 марта, под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ – произошел мощный пожар. Был нанесен удар по нефтехимическому предприятию Первый завод в Калужской области. Повреждено оборудование.

Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины, сообщила Украинская правда 17 марта. В частности, это уже 12 российский НПЗ, который подвергся ударам.

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