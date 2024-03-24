У РФ крупные потери: ВСУ жестко потрепали россиян – врага отбросили на юге

Враг не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты дважды безуспешно пытались штурмовать позиции Сил обороны в районе Крынок Херсонской области.

Враг также совершил четыре штурма вблизи Работино Запорожской области, говорится в сообщении Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

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"На левобережье Днепра оккупанты отважились на 2 неудачных штурма наших позиций в районе Крынок на Херсонщине, а также совершили 4 штурма вблизи Работино в Запорожской области. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции", - говорится в сообщении.

Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

Враг увеличил количество FPV-дронов почти на 40%

Уточняется, что за минувшие сутки оккупанты применили 234 FPV-дрона в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, увеличив их количество почти на 40%.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 234 FPV-дрона, увеличив их количество почти на 40%, по сравнению с прошлыми сутками", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток враг нанес точечные удары крылатыми и баллистическими ракетами по Николаевской области, зафиксировано попадание на открытой территории за пределами населенных пунктов, среди людей пострадавших нет.

Кроме этого, противник применил 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с дронов различных модификаций 269 осколочных боеприпасов.

"И здесь устойчивая тенденция к увеличению минимум на 15% ежесуточно. Но против них достаточно удачно работает наша РЭБ", - отмечается в сообщении.

/ Главред

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Бои за плацдарм на Левобережье

Ранее сообщалось, что ВСУ не могут перебросить бронированную технику на левый берег Днепра Херсонской области, говорили в ОВА Херсонщины. Ситуация тяжелая, однако украинские воины продолжают удерживать плацдарм.

Напомним, в ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что войска будут расширять плацдарм. Оккупанты уже сталкиваются с проблемами.

В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 российских оккупантов. Инцидент произошел 23 февраля. Сообщалось, что вражеский военный самолет мог рухнуть.

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