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"Путин – лжец": Кремль пытается связать Украину с бойней под Москвой – Кулеба

Алексей Тесля
24 марта 2024, 15:16
Дмитрий Кулеба призвал не верить словам диктатора Владимира Путина и его приспешников.
Кулеба, Путин
Дмитрий Кулеба разнес обвинения Кремля / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/dmytro.kuleba, скриншот

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал попытки кремлевской верхушки привязать Украину в массовой бойне в Подмосковье.

В соцсети Х он призвал не верить словам диктатора Владимира Путина и его приспешников о причастности Киева к массовому расстрелу в "Крокус Сити Холле".

"Путин - патологический лжец. В том числе и сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовым расстрелом под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств в пользу таких заявлений. Не позволяйте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель - побудить еще больше русских погибнуть в бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к другим народам, не только к украинцам, но и ко всему Западу", - написал глава МИД.

видео дня

Глава МИД напомнил, что Путин лгал о взрывах жилых домов в 1999 г., катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 г., осаде школы в Беслане в 2004 г., убийствах журналиста Анны Политковской в 2006 г., аудитора Сергея Магнитского в 2009 г., оппозиционера Бориса Немцова в 2015 г. и многих других критиков, а также оккупации украинского Крыма российскими солдатами, сбитом MH17 и планах вторжения в Украину.

Кулеба добавил, что "это лишь несколько лживых фактов из очень, очень длинного списка".

Screenshot
/ @DmytroKuleba

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Теракт в Москве

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".

"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.

Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

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