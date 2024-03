Кадыров нашел в России признаки фашизма и пригрозил россиянам - ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о "призывах к фашистским методам", прозвучавших внутри России после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл", и пригрозил тем, кто их распространяет, "коротким разговором".

По информации российских силовиков, подозреваемые в нападении являются гражданами Таджикистана. В российских Telegram-каналах начала появляться информация о проявлениях ксенофобии в РФ в отношении неэтнических россиян. Например, сообщалось о том, что таксисты отказываются обслуживать выходцев из Таджикистана, или о полицейских рейдах по хостелам в поисках мигрантов, передает ISW.

Аналитики сообщают, что ксенофобская риторика прозвучала от депутатов Госдумы. Например, "депутат" от временно оккупированного Крыма Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время войны против Украины, потому что их якобы используют западные спецслужбы. Заместитель председателя Госдумы и недавний кандидат в президенты Владислав Даванков предложил ввести политику "нулевой толерантности" к мигрантам, совершившим любые правонарушения в течение первого года пребывания в РФ, а также ввести в отношении них "цифровой контроль" и разработать программу "замещения мигрантов".

ISW пишет, что Кадыров выразил "обеспокоенность реакцией российских ультранационалистов" на теракт в "Крокусе". По его словам, масштаб атаки "гораздо больше и глубже", чем сама атака, поскольку "враги России" пытаются подорвать ее, пропагандируя якобы национализм.

Глава Чечни заявил, что "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".

Он пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта.

Эксперты Института отмечают, что ранее Кадыров оказывался в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, мешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.