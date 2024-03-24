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Россияне хотят оставить Украину без воды: полковник назвал угрозы удара по дамбе

Юлия Закрепа
24 марта 2024, 02:40
Олег Жданов отметил, что российские оккупанты имеют целью оставить Украину без воды.
Россияне хотят оставить Украину без воды: полковник назвал угрозы удара по дамбе
Жданов рассказал о цели ударов по дамбе / коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smygal, t.me/andriyshTime

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какова была цель массированной ракетной атаки России по объектам энергетической инфраструктуры.

Эксперт подчеркнул, что россияне имеют целью оставить Украину без воды.

"Но эпидемиология - это второстепенная задача. Главная задача противника связана с тем, что Украина начала переводить экономику на военные рельсы, начала развивать производство. Даже при сборке дронов в гараже на коленях нужна электроэнергия. Поэтому противник и гасит электроэнергию. Причем делает это комплексно", - отметил Жданов.

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22 марта был нанесен комбинированный удар. Полковник пояснил, что сложность такого удара заключается в том, что применены шахеты, которые летают со скоростью 180 км/ч, крылатые ракеты, которые летят, как самолет, со скоростью 850 км/ч, плюс баллистика.

"И, обратите внимание, что шахэды, крылатые ракеты и баллистика подлетают к цели практически в одно время, что сильно напрягает нашу систему ПВО по выбору приоритетных целей. Поэтому такой плохой результат по сбитию, особенно крылатых ракет. Ведь обычно мы сбиваем очень хорошо, высокий процент сбитых ракет", - пояснил военный эксперт.

Удар по ДнепроГЭС: что известно

Напомним, что 22 марта РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.

Стало известно, что в ДнепроГЭС попали 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.

Полковник Олег Жданов назвал цель удара РФ по дамбе. Россияне фактически решили вопрос с ДнепроГЭС, дальше ее обстреливать нет смысла. Однако РФ способна повторно атаковать эту стратегически важную гидроэлектростанцию.

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