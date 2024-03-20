Россияне пытаются идти к Днепру: стали известны детали боев на Херсонщине

Депутат Херсонского областного совета отметил, что все попытки врага перебрасывать десант в район Антоновского моста являются безуспешными.

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Детали боев на Херсонщине / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Силы обороны Украины продолжают боевые действия на левобережье Херсонщины. Россияне пытаются перебрасывать личный состав и технику поближе к Днепру, однако украинские защитники мужественно держат оборону. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань

"Можно сказать, что Крынок уже нет как населенного пункта, осталось только название. Оккупанты хвастаются, что Крынки они контролируют. Хотя, как мы видим, контроль оккупантов Крынок заканчивается точными попаданиями беспилотников именно по попытке оккупантов завести технику или личный состав ближе к побережью Днепра", - отмечает он.

Хлань отметил, что ВСУ успешно выполняют задачи на левом берегу. По его словам, пока не стоит говорить о плацдармах, однако украинские военные выполняют свои задачи, что становится головной болью для российских оккупационных войск.

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Кроме того, депутат Херсонского областного совета отметил, что географически правый берег выше левого, что способствует нашим военным, которые осуществляют операции на левом берегу, эффективно работать по вражеским позициям артиллерией и БПЛА с правого берега.

"Все попытки оккупантов полностью контролировать побережье с левого берега в районе Крынки, Антоновского и железнодорожного мостов ничем не заканчиваются. Поэтому это для оккупантов является чувствительной темой, как будто раковой опухолью, с которой они ничего не могут сделать", - подчеркнул Хлань.

Кто такой Сергей Хлань Сергей Хлань - украинский политик, экс-народный депутат Украины, депутат Херсонского областного совета. До 2019 года - председатель подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Бои на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, на левом берегу Днепра российские оккупационные войска дважды пытались атаковать позиции украинских защитников. Однако эти попытки были неуспешными, сообщают Силы обороны юга Украины.

В ночь на 13 марта российские оккупанты попытались высадить десант в районе Антоновского моста на правом берегу Днепра. Однако эта вражеская операция провалилась из-за интенсивного артиллерийского обстрела со стороны украинских защитников. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она также отметила, что защитные сооружения на правом берегу Днепра в Херсонской области так хорошо организованы, что российские войска даже не имеют возможности приблизиться к ним.

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