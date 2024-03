РФ пытается создать коалицию с 3-мя странами в противовес Западу – ISW

Страна-агрессор Россия пытается создать коалицию с Ираном, Северной Кореей и Китаем в противовес Западу. Кремль постоянно пытается поддерживать налаживание двусторонних отношений с этими странами.

На такие действия Кремля обратили внимание аналитики американского Института изучения войны(ISW). Они проанализировали меры, которые в последнее время проводила властная верхушка страны-агрессора РФ, чтобы укрепить связи с этими государствами.

В ISW отмечают, что к таким мероприятиям, в частности, относится встреча заместителя главы МИД России Андрея Руденко со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином. Встреча, на которой стороны обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, состоялась 19 марта в Москве.

При этом аналитики обратили внимание, что во время разговора Руденко и Лю критически высказывались в сторону США и обвинили Соединенные Штаты в том, что якобы они со своими союзниками создают угрозу военной ситуации в северо-восточной Азии.

Еще одной такой встречей "для налаживания отношений" была встреча посла РФ в Китае Игоря Моргулова с главой китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа. Они обсуждали двустороннее сотрудничество в сфере СМИ.

Также РФ пытается еще больше углубить свои отношения с Северной Кореей. Это позволило ей получить ракеты и артиллерийские боеприпасы, а в обмен на это КНДР может получить налаживание технологического сотрудничества с Россией, а также другую неопределенную поддержку.

Кроме этого, российский диктатор Владимир Путин недавно провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.