РФ пытается оставить украинцев без тепла: атакованы важные объекты

Что известно:
- РФ запустила десятки дронов для ударов по газовым объектам
- РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме
РФ ударила "Шахедами" по Украине в ночь на 22 июля. Под атакой были газовые объекты Украины. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
По газовым объектам ударили десятки дронов. В результате этого есть серьезные разрушения. Враг регулярно пытается обстрелять гражданскую энергетику инфраструктуры.
У россиян есть несколько целей:
- ослабить Украину;
- сорвать подготовку к зиме;
- создать проблемы с газоснабжением во время холодов.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия готовится к массированным атакам с применением до 2000 беспилотников одновременно. Об этом сообщил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии немецкий генерал Кристиан Фройдинг.
В ночь на 9 июля Россия установила новый антирекорд, выпустив по Украине 728 ударных дронов, сообщили Воздушные силы.
РФ активно наращивает производство беспилотников, и атаки с использованием 300-400 дронов уже стали привычными. По словам авиационного эксперта Богдана Долинца, к концу 2025 года оккупанты могут достичь уровня, когда за одну ночь будут запускать до тысячи дронов.
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Об источнике: Нафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
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