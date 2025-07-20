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РФ сможет запускать до 2000 дронов за раз: в Берлине призвали усилить ПВО Украины

Виталий Кирсанов
20 июля 2025, 08:45
900
Кремль активно расширяет свои производственные мощности, чтобы массово применять беспилотники в войне против Украины.
РФ сможет запускать до 2000 дронов за раз
РФ сможет запускать до 2000 дронов за раз / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ готовится запускать до 2000 дронов одновременно
  • Использование дорогих ракет Patriot малоэффективны с "Шахедами"

Российская армия планирует запускать до 2000 дронов одновременно против Украины. Об этом заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг, глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии.

По словам генерала, Кремль активно расширяет свои производственные мощности, чтобы массово применять беспилотники в войне против Украины. Одновременное использование до 2000 дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.

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Фройдинг отметил, что традиционные методы борьбы с дронами, в частности использование дорогих ракет Patriot, малоэффективны в случае с дешевыми беспилотниками типа "Шахед". Один такой дрон стоит от 30 до 50 тысяч евро, тогда как ракета Patriot - более 5 миллионов.

Он подчеркнул, что необходимо искать экономически более выгодные средства противодействия - в пределах 2-4 тысяч евро за единицу. Именно такие решения позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.

В качестве еще одного тактического ответа генерал назвал нанесение ударов по тыловым объектам в России - в частности, по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.

Отдельно Фройдинг обратил внимание на изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для беспилотников в Украину и вместо этого переориентировал экспорт на Россию. По его словам, Пекин фактически устранил Украину с рынка технологий в этой сфере, что еще больше усложняет ее обороноспособность.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Инфографика: Главред

Чем можно сбивать "Шахеды"

Как ранее сообщал Главред, лазерное оружие хоть и считается перспективным, но оно вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с массированными ударами дронов по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Украинская легкомоторная авиация могла бы стать отличным средством для борьбы с "Шахедами". Легкие ракеты могут уничтожать цель на расстоянии 3-5 км. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. За сутки российские оккупанты могут максимально запустить по Украине до 500 беспилотников. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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