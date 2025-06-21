Сколько дронов в сутки может запускать РФ: в ГУР описали угрозу

Кратко:
- РФ может за сутки запускать по 500 дронов - как ударных, так и имитаторов
- По оценке разведки, Россия может за сутки изготавливать до 170 таких дронов
- До конца текущего года РФ хочет нарастить изготовление дронов
Страна-агрессор Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. За сутки российские оккупанты могут максимально запустить по Украине до 500 беспилотников.
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос РБК-Украина. В ГУР отметили, что, по состоянию на 15 июня этого года, у РФ было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").
Согласно оценке украинской разведки, Россия может за сутки производить до 170 таких дронов. В это количество входят и ударные беспилотники, и беспилотники-имитаторы.
Однако в РФ планируют до конца текущего года нарастить производство таких дронов до 190 единиц в день.
За сутки враг сейчас может запускать до 300 ударных дронов, отметили в украинской разведке. Но если учесть дроны-имитаторы, то это общее количество возрастет до 500 единиц.
В ГУР отметили, что Россия смогла существенно нарастить производство ударных дронов и их имитаторов за счет налаживания замкнутого цикла производства (практически не зависит от поставок из Ирана).
"Кроме этого, России удается обходить международные санкции, но это приводит к удорожанию производства БпЛА типа Shahed-136. Несмотря на это, Москва наращивает производство таких аппаратов, которые по критерию "эффективность-стоимость" являются достаточно эффективным средством поражения в отличие от высокоточных ракет", - отметили в разведке.
Удар РФ по Украине в ночь на 21 июня - что известно
Как ранее сообщал Главред, был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым. По городу был нанесен удар табунами "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".
Позже стало известно, какие последствия массированной атаки по Кременчугу - попадание по объекту энергетики и новая опасность. Вследствие обстрела пострадали также и жилые кварталы города.
В полиции сообщили, что после удара оккупантов на территории Кременчугского района обнаружены опасные кассетные боеприпасы.
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