Россия пошла на компромисс по ЗАЭС: что известно о новом 'жесте доброй воли'

МАГАТЭ подтверждает, что работа ЗАЭС во время войны угрожает ядерной безопасности.

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ЗАЭС не возобновит работу во время боевых действий / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, Энергоатом

О чем речь:

Россия согласилась не перезапускать Запорожскую АЭС до завершения войны в Украине

Необходимо решение проблем с охлаждением реакторов и внешним электроснабжением

Международное агентство по атомной энергетике сообщило, что Российская Федерация, по итогам переговоров, согласилась воздерживаться от перезапуска Запорожской атомной электростанции до прекращения военных действий на территории Украины. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гроси, говорится на официальном сайте агентства.

"Исходя из обсуждений, очевидно, что существует общий консенсус между всеми сторонами, что Запорожская атомная электростанция не может возобновить свою работу, пока эта масштабная война продолжает угрожать ядерной безопасности на площадке", - подчеркнул Гроси. видео дня

Во время встреч с представителями временно назначенного администрацией РФ руководства ЗАЭС, а также с российским надзорным органом Ростехнадзором, эксперты МАГАТЭ обозначили ряд проблем, которые не позволяют возобновить работу станции. Среди главных вызовов - нехватка систем охлаждения для реакторов и нестабильное внешнее электроснабжение.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

На сегодня из десяти линий электропередач, функционировавших до начала полномасштабного вторжения, осталась лишь одна. В то же время, подрыв Каховской ГЭС в 2023 году и потеря Каховского водохранилища оставили ЗАЭС без основного источника воды для охлаждения шести энергоблоков.

МАГАТЭ отметило, что до решения критических инфраструктурных вопросов и вопросов безопасности, эксплуатация ЗАЭС невозможна и потенциально опасна.

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Главред писал о том, что Кремль готов обсудить присутствие США на ЗАЭС. Как известно, США предлагали отдать управление станцией под американский контроль.

В то же время не так давно РФ обстреляла линии электропередачи на ЗАЭС. Из-за такого враждебного шага станция получала электроснабжение только по одной линии электропередачи.

По меньшей мере 13-ти работников Запорожской атомной электростанции до сих пор остаются на временно оккупированной Россией территории. Так, россияне оказывали давление на атомщиков, которые отказались переходить на их сторону и подписывать "контракты" с российской госкорпорацией "Росатом".

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Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в том числе ядерное оружие, сообщает Википедия.

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