Польша готовится к худшему: на столе уже есть план эвакуации в случае агрессии РФ

Страны Балтии также активно разрабатывают аналогичные планы на случай российского вторжения.

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Варшава вывезет сокровища за границу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru, Википедия

О чем речь:

Польша готовит план передачи ценнейших произведений искусства за границу на случай российского вторжения

Планируется эвакуация экспонатов из около 160 учреждений, включая картины, скульптуры, книги и инструменты

Министерство культуры Польши работает над планом эвакуации национальных художественных сокровищ за границу в случае возможного военного вторжения. Об этом сообщила руководительница ведомства Ханна Врублевская в интервью Financial Times.

Польские чиновники ведут переговоры с иностранными правительствами по приему произведений искусства из примерно 160 музеев и культурных институтов. Под эвакуацию подпадут не только живопись и скульптура, но и редкие издания и музыкальные инструменты.

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Ожидается, что окончательная версия плана будет готова к концу 2025 года.

Координацией инициативы занимается Мачей Матисяк - бывший полковник, ранее занимавший должность заместителя руководителя военной контрразведки Польши.

"Нам нужен был человек, который работал в армии, в обороне, но также разбирается в управлении кризисами", - сказала Врублевская.

Этот проект также базируется на опыте Польши в помощи Украине - после начала полномасштабной войны в 2022 году многие украинские музейные экспонаты были временно перевезены в Польшу для сохранения. Часть из них до сих пор остается на польской территории.

Кроме того, министр подчеркнула, что подобные шаги планируют и страны Балтии.

"Они немного меньше, поэтому для них все немного проще - им не нужно координировать так много людей, так много музеев", - сказала она.

Вероятный план нападения РФ на страны НАТО

Ранее The Telegraph писал о том, что Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны. Издание напоминает, что кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

Кроме этого, в ЕС также признали угрозу нападения РФ и назвали дату. Аналитики предполагают, что самостоятельно РФ не способна начать масштабное вторжение в страны ЕС, поэтому к армии Путина могут присоединиться войска КНДР и Ирана.

Главред также пообщался с чатботом с искусственным интеллектом Gemini и спросил, какая страна Европы может стать первой мишенью России. По мнению ИИ, вероятный удар по Европе будет тактическим, с расчетом на провокацию, дестабилизацию и испытание решимости НАТО.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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