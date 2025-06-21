1950 ракет и 12 тысяч дронов: ГУР предупредили, как РФ может ударить по Украине

Москва ставит ставку на ракетно-пушечную войну как основной инструмент давления на Украину, особенно в условиях затяжного конфликта.

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Что реально имеет Кремль в запасе / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

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Россия имеет тысячи ракет и дронов, ведь активно их производит

Эксперты ожидают дальнейших обстрелов крупных городов Украины

По состоянию на 15 июня 2025 года, у Российской Федерации на вооружении находится более 1950 стратегических ракет различных типов - от баллистических и крылатых до гиперзвуковых "Кинжалов". Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на информационный запрос РБК-Украина.

Сколько ракет и дронов имеет Россия?

Кроме значительного ракетного арсенала, Москва активно использует беспилотники для ударов. По данным ГУР, в распоряжении РФ более 6 тысяч ударных дронов типа Shahed-136 ("Герань-2") и Harpy-A1, а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

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Арсенал ракет (по данным ГУР):

До 500 ракет 9М723 ("Искандер-М")

До 300 крылатых 9М728/9М729 ("Искандер-К")

До 260 Х-101, запуск с Ту-95/Ту-160

До 280 Х-22/Х-32 с Ту-22М3

Более 400 3М-14 ("Калибр")

До 150 Х-47М2 ("Кинжал") с МиГ-31К

До 60 KN-23 - ракеты северокорейского производства

Ежемесячное производство:

"Искандер-М" - до 60

"Искандер-К" - до 20

Х-101 - до 60

Х-32 - до 10

"Калибр" - до 30

"Кинжал" - до 15

Что касается дронов, то по состоянию на середину июня Россия может производить до 170 единиц в сутки (ударных и имитаторов вместе). До конца года Кремль планирует увеличить этот показатель до 190 дронов ежедневно.

​ Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Как долго Россия будет обстреливать города Украины?

По мнению специалиста по безопасности Алексея Ижака, которое он высказал ТСН, Россия, вероятно, будет сохранять активность точечных обстрелов по крайней мере до 24 июня - даты саммита НАТО. Он считает, что таким образом Москва пытается создать атмосферу давления как на Украину, так и на ее западных союзников.

Какой тактикой РФ терроризирует украинцев?

В свою очередь, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко обращает внимание на изменение подходов к атакам: Россия выбирает отдельный город или населенный пункт и запускает рои дронов, порой подкрепляя их ракетами. Эта тактика уже опробована на ряде городов и, скорее всего, будет использована и в дальнейшем.

"Изменилась тактика нанесения воздушных ударов: РФ выбирает определенные объекты в одном городе или райцентре и атакует роями/волнами дронов, а при необходимости добавляет компонент крылатых ракет или баллистики. В последний раз такую тактику применили к Одессе, а до этого были Киев, Кременчуг, Харьков и другие города. Из этого можно сделать вывод, что россияне это делают планово, чтобы как можно сильнее влиять на местное население, нанося разрушения и человеческие жертвы. Цель ударов - заставить соглашаться на ультимативные условия Путина", - объясняет Игорь Романенко.

Еще одной особенностью, по словам эксперта, является стремление Кремля "подвязать" удары к знаковым датам. Это позволяет создать информационный резонанс и вызвать психологический эффект как в Украине, так и за рубежом. Однако Романенко считает, что воздушная агрессия будет продолжаться и после саммита НАТО.

"Думаю, что принципиально дальнейшие налеты вряд ли будут отличаться от тех, которые есть сейчас. Допускаю, что противник будет концентрировать усилия и только менять акценты атак. Например, по Киеву, который всегда под прицелом у Путина. Все зависит от данных российской разведки, планов и возможностей. А поскольку ресурс для атак у россиян есть, то они и в дальнейшем будут сосредотачиваться на отдельных городах и выборочно наносить массированные воздушные удары по Одессе, Сумах, Днепру, Запорожью, Харькову или Киеву. Такое вполне может быть", - отмечает он.

Таким образом, Украина должна быть готова к новым волнам целенаправленных ударов - прежде всего по крупным городам, где результативность террора ощущается сильнее всего.

Обстрелы Украины Россией - последние новости

Как писал ранее Главред, в ночь на субботу, 21 июня, по всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки дронов, в Одессе был взрыв. Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области.

Впоследствии мэр Кременчуга Виталий Малецкий объяснил, какие последствия массированной атаки по Кременчугу. Было попадание на объектах энергетической инфраструктуры и повреждения жилых домов.

В то же время эксперт Константин Криволап назвал оружие, которым можно уничтожать "Шахеды". Он заявил, что самое главное - не допускать, чтобы "шахеды" вообще залетали в город.

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Что известно о РБК-Украина? РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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