Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

1950 ракет и 12 тысяч дронов: ГУР предупредили, как РФ может ударить по Украине

Даяна Швец
21 июня 2025, 11:48
321
Москва ставит ставку на ракетно-пушечную войну как основной инструмент давления на Украину, особенно в условиях затяжного конфликта.
1950 ракет и 12 тысяч дронов: ГУР предупредили, как РФ может ударить по Украине
Что реально имеет Кремль в запасе / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россия имеет тысячи ракет и дронов, ведь активно их производит
  • Эксперты ожидают дальнейших обстрелов крупных городов Украины

По состоянию на 15 июня 2025 года, у Российской Федерации на вооружении находится более 1950 стратегических ракет различных типов - от баллистических и крылатых до гиперзвуковых "Кинжалов". Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на информационный запрос РБК-Украина.

Сколько ракет и дронов имеет Россия?

Кроме значительного ракетного арсенала, Москва активно использует беспилотники для ударов. По данным ГУР, в распоряжении РФ более 6 тысяч ударных дронов типа Shahed-136 ("Герань-2") и Harpy-A1, а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

видео дня

Арсенал ракет (по данным ГУР):

  • До 500 ракет 9М723 ("Искандер-М")
  • До 300 крылатых 9М728/9М729 ("Искандер-К")
  • До 260 Х-101, запуск с Ту-95/Ту-160
  • До 280 Х-22/Х-32 с Ту-22М3
  • Более 400 3М-14 ("Калибр")
  • До 150 Х-47М2 ("Кинжал") с МиГ-31К
  • До 60 KN-23 - ракеты северокорейского производства

Ежемесячное производство:

  • "Искандер-М" - до 60
  • "Искандер-К" - до 20
  • Х-101 - до 60
  • Х-32 - до 10
  • "Калибр" - до 30
  • "Кинжал" - до 15

Что касается дронов, то по состоянию на середину июня Россия может производить до 170 единиц в сутки (ударных и имитаторов вместе). До конца года Кремль планирует увеличить этот показатель до 190 дронов ежедневно.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
​ Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Как долго Россия будет обстреливать города Украины?

По мнению специалиста по безопасности Алексея Ижака, которое он высказал ТСН, Россия, вероятно, будет сохранять активность точечных обстрелов по крайней мере до 24 июня - даты саммита НАТО. Он считает, что таким образом Москва пытается создать атмосферу давления как на Украину, так и на ее западных союзников.

Какой тактикой РФ терроризирует украинцев?

В свою очередь, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко обращает внимание на изменение подходов к атакам: Россия выбирает отдельный город или населенный пункт и запускает рои дронов, порой подкрепляя их ракетами. Эта тактика уже опробована на ряде городов и, скорее всего, будет использована и в дальнейшем.

"Изменилась тактика нанесения воздушных ударов: РФ выбирает определенные объекты в одном городе или райцентре и атакует роями/волнами дронов, а при необходимости добавляет компонент крылатых ракет или баллистики. В последний раз такую тактику применили к Одессе, а до этого были Киев, Кременчуг, Харьков и другие города. Из этого можно сделать вывод, что россияне это делают планово, чтобы как можно сильнее влиять на местное население, нанося разрушения и человеческие жертвы. Цель ударов - заставить соглашаться на ультимативные условия Путина", - объясняет Игорь Романенко.

Еще одной особенностью, по словам эксперта, является стремление Кремля "подвязать" удары к знаковым датам. Это позволяет создать информационный резонанс и вызвать психологический эффект как в Украине, так и за рубежом. Однако Романенко считает, что воздушная агрессия будет продолжаться и после саммита НАТО.

"Думаю, что принципиально дальнейшие налеты вряд ли будут отличаться от тех, которые есть сейчас. Допускаю, что противник будет концентрировать усилия и только менять акценты атак. Например, по Киеву, который всегда под прицелом у Путина. Все зависит от данных российской разведки, планов и возможностей. А поскольку ресурс для атак у россиян есть, то они и в дальнейшем будут сосредотачиваться на отдельных городах и выборочно наносить массированные воздушные удары по Одессе, Сумах, Днепру, Запорожью, Харькову или Киеву. Такое вполне может быть", - отмечает он.

Таким образом, Украина должна быть готова к новым волнам целенаправленных ударов - прежде всего по крупным городам, где результативность террора ощущается сильнее всего.

Обстрелы Украины Россией - последние новости

Как писал ранее Главред, в ночь на субботу, 21 июня, по всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки дронов, в Одессе был взрыв. Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области.

Впоследствии мэр Кременчуга Виталий Малецкий объяснил, какие последствия массированной атаки по Кременчугу. Было попадание на объектах энергетической инфраструктуры и повреждения жилых домов.

В то же время эксперт Константин Криволап назвал оружие, которым можно уничтожать "Шахеды". Он заявил, что самое главное - не допускать, чтобы "шахеды" вообще залетали в город.

Больше важных новостей:

Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ ПВО ракета баллистические ракеты Владимир Путин крылатые ракеты новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Родом из Луганской области и служил в АТО: Зеленский назначил нового Генпрокурора

Родом из Луганской области и служил в АТО: Зеленский назначил нового Генпрокурора

13:11Украина
РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации "прилетов"

РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации "прилетов"

12:46Украина
1950 ракет и 12 тысяч дронов: ГУР предупредили, как РФ может ударить по Украине

1950 ракет и 12 тысяч дронов: ГУР предупредили, как РФ может ударить по Украине

11:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"

Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"

Доллар резко рванул вверх, евро установил новый рекорд: курс валют на 23 июня

Доллар резко рванул вверх, евро установил новый рекорд: курс валют на 23 июня

"Воевать будут все": Константин Грубич отреагировал на поступок своего сына

"Воевать будут все": Константин Грубич отреагировал на поступок своего сына

Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

Последние новости

13:39

РФ ударит "обязательно": названы цели массированных обстрелов Украины

13:21

"Не нужно выдумывать": священник сказал, можно ли беременной женщине вечером заметатьВидео

13:20

Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу

13:11

Родом из Луганской области и служил в АТО: Зеленский назначил нового Генпрокурора

12:55

Польша готовится к худшему: на столе уже есть план эвакуации в случае агрессии РФ

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
12:46

РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации "прилетов"

12:19

Китайский гороскоп на завтра 22 июня: Кроликам - проблемы с законом, Собакам - сплетни

12:18

Как правильно поставить кровать в спальне: 5 трюков для маленькой комнатыВидео

12:03

Ненавидела Украину: умерла звезда "С легким паром" Валентина Талызина

Реклама
11:48

1950 ракет и 12 тысяч дронов: ГУР предупредили, как РФ может ударить по Украине

11:44

Где буква О: надо иметь "зрение орла", чтобы найти ее за 11 секунд

11:35

Киев должен признать захваченные области российскими: Путин грозит новой войной

11:15

Выжженое поле: украинская актриса рассказала, как потеряла дом

11:03

Гороскоп Таро на завтра 22 июня: Львам - быть собой, Скорпионам - просветление

10:47

Попадание по объекту энергетики и новая опасность: какие последствия атаки по КременчугуФото

10:44

Летнее наступление Путина захлебнулось на старте: разведка указала на прокол РФ

10:19

Гороскоп Таро на июль 2025: Козерогам - ожидание, Водолеям - перемены, Рыбам - новостьВидео

10:00

День летнего солнцестояния 2025: как загадать желание и что нельзя делать

09:27

Путин не остановится на четырех захваченных регионах: ISW назвали новые цели РФ

09:23

"Им стоит следить за своими словами": Трамп разбрасывает угрозы из-за войны в Украине

Реклама
09:00

Гороскоп Таро на июль 2025: Весам - кража, Скорпионам - триумф, Стрельцам - новый путь

09:00

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар

08:56

Киркоров засветил свою больную черную руку

07:58

Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым: что известно

05:56

Будут ли отключать связь во время атаки "Шахедов": эксперт предложил компромисс

05:30

Авто будет использовать меньше топлива, если убрали только одну деталь с крыши

04:35

СТО станет вторым домом: названы три ненадежных внедорожника

04:35

Почему неправильно говорить слово "підходящий": как его заменитьВидео

04:02

Действительно ли название "Украина" придумал Ленин: неожиданный для многих ответ

03:36

Магнитная буря уровня G1 накрыла Украину: названа дата, когда шторм отступит

03:20

"Очень эффективно": эксперт назвал оружие, которым можно уничтожать "Шахеды"

03:00

Внучка Софии Ротару блеснула шикарным платьем в Париже

02:33

РФ выбрала цели для обстрелов: раскрыт вероятный план новых ударов по Украине

00:28

Отберут ли права за "спасибо аварийкой": в МВД предупредили водителей

00:08

"Их нашли между лестницами": вся правда о гибели одесской семьи в Израиле

20 июня, пятница
23:05

"Один миллион солдат. Два миллиона ног": Сибига поставил на место Путина

22:49

Загубили обручку – шлюб приречений: священник пояснив, чи можна купити новуВидео

22:31

Притула похвастался взрослым сыном-выпускником

22:29

Реальная угроза: водителей призвали убрать 3 предмета из авто до начала жары

22:22

"Абсолютно безумные намерения": Зеленский провел Ставку из-за ситуации на Сумщине

Реклама
21:44

В Украине появился один из самых ожидаемых плодов лета - какие цены на фрукт

20:54

В жизни начнется "черная полоса": почему нельзя ставить сумку на пол

20:32

"Трамп еще и нагадил нам": Жданов объяснил последние решения президента США

19:49

"Вся Украина наша": Путин отличился новой порцией циничных заявлений и угрозВидео

19:41

Почему во время похорон закрывают зеркала: правда, о которой мало кто знает

19:35

"В одностороннем порядке": ПриватБанк блокирует счета украинцев

19:30

Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

19:00

Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

18:52

Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

18:51

"Максимум 10 дней протяну": Виктор Розовый рассказал о здоровье после ранения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять