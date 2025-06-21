Попадание по объекту энергетики и новая опасность: какие последствия атаки по Кременчугу

В результате обстрела пострадали также и жилые кварталы города.

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Последствия массированной атаки по Кременчугу/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

Оккупанты массированно ударили по Кременчугу Полтавской области

Было попадание на объектах энергетической инфраструктуры и повреждение жилых домов

Один человек получил травмы средней тяжести

Кременчуг был под массированной атакой российских оккупантов в ночь на субботу, 21 июня.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он отметил, что ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики, и добавил, что последствия уточняются.

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"К сожалению, в результате обстрела пострадали и жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома - выбиты окна, есть разрушения оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей горожан", - рассказал Малецкий.

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину.

Он отметил, что было попадание на объектах энергетической инфраструктуры.

"Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести", - отметил глава ОГА.

В местных Телеграмм-каналах сообщают, что в Кременчуге прозвучало до 50 взрывов. Отмечается, что сейчас Кременчуг в дыму, воздух тяжелый, загрязнение колоссальное, людям советуют закрыть окна.

В ГСЧС сообщили, что в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

"Подразделения ГСЧС оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки. Один человек получил травмы средней тяжести. Ликвидация последствий обстрела продолжается", - говорится в сообщении.

После удара есть опасность от кассетных боеприпасов

В ГУ Нацполиции в Полтавской области сообщили, что после удара оккупантов на территории Кременчугского района обнаружены опасные кассетные боеприпасы.

"После ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека. Они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей", - предупредили в полиции.

Отмечается, что запрещено касаться и перемещать подозрительные предметы. Также нельзя приближаться к ним или позволять другим это сделать.

В случае обнаружения подозрительного предмета нужно немедленно звонить в полицию по номеру 102 или обратиться в ГСЧС.

"Полиция Полтавщины обращается к родителям и опекунам. Объясните детям, что касаться незнакомых предметов опасно для жизни. Также позаботьтесь, чтобы они знали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - добавили в полиции.

Как ранее сообщалось, был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым. По городу был нанесен удар табунами "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня Киев был в дыму после атаки РФ, были повреждены многоэтажки, много раненых и погибших. Оккупанты атаковали жилые дома. Тогда РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты. Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. В результате атаки погибло несколько десятков человек.

Также сообщалось, что на рассвете 17 июня РФ атаковала Одессу - пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина. Оккупанты разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Кроме этого, в ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Зафиксировано 10 "прилетов".

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