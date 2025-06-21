Родом из Луганской области и служил в АТО: Зеленский назначил нового Генпрокурора

До нового назначения Кравченко занимал ряд должностей в прокуратуре, участвовал в конкурсе на главу НАБУ, а также возглавлял Киевскую ОГА.

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Руслан Кравченко стал новым генеральным прокурором Украины / Колаж: Главред, фото: Википедия, ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины

Кравченко имеет юридическое образование, является участником боевых действий в АТО и проходил службу в военной прокуратуре

21 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №416/2025, которым назначил Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", - говорится в документе. видео дня

Что известно о Руслане Кравченко

Кравченко родом из Луганской области, родился в 1990 году. Он окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а также юридическую академию имени Ярослава Мудрого, где получил специальность юриста и офицерское звание - лейтенант юстиции.

Во время службы в 33-й военной прокуратуре Южного региона (г. Дебальцево и г. Бахмут) исполнял обязанности прокурора во время боевых действий в зоне АТО. Имеет официальный статус участника боевых действий, а в 2020 году уволился в запас.

В 2015-2019 годах Кравченко работал в Главной военной прокуратуре, а позже - заместителем прокурора Центрального региона. Также возглавлял подразделение, которое курировало расследования в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В 2021 году он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру. В 2023 году участвовал в конкурсе на главу НАБУ. В том же году возглавил Киевскую областную военную администрацию, а в конце 2024 года был назначен председателем Государственной налоговой службы.

К слову, также недавно Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Новым главой стал генерал-майор Андрей Гнатов.

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