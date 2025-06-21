Родом из Луганской области и служил в АТО: Зеленский назначил нового Генпрокурора

Главное:
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины
- Кравченко имеет юридическое образование, является участником боевых действий в АТО и проходил службу в военной прокуратуре
21 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №416/2025, которым назначил Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", - говорится в документе.видео дня
Что известно о Руслане Кравченко
Кравченко родом из Луганской области, родился в 1990 году. Он окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а также юридическую академию имени Ярослава Мудрого, где получил специальность юриста и офицерское звание - лейтенант юстиции.
Во время службы в 33-й военной прокуратуре Южного региона (г. Дебальцево и г. Бахмут) исполнял обязанности прокурора во время боевых действий в зоне АТО. Имеет официальный статус участника боевых действий, а в 2020 году уволился в запас.
В 2015-2019 годах Кравченко работал в Главной военной прокуратуре, а позже - заместителем прокурора Центрального региона. Также возглавлял подразделение, которое курировало расследования в сфере оборонно-промышленного комплекса.
В 2021 году он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру. В 2023 году участвовал в конкурсе на главу НАБУ. В том же году возглавил Киевскую областную военную администрацию, а в конце 2024 года был назначен председателем Государственной налоговой службы.
К слову, также недавно Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Новым главой стал генерал-майор Андрей Гнатов.
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Что такое Офис Генерального прокурора?
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
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