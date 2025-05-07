ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

Сейчас станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи.

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На ЗАЭС может произойти очередной блэкаут / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот (иллюстративный)

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Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС

Одна из линий питания обесточена

Сейчас ситуация с безопасностью не позволяет восстановить питание

7 мая на Запорожской атомной станции была обесточена одна из двух внешних линий электропередачи в результате обстрела страны-агрессора России. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Одна из линий питания ЗАЭС обесточена в результате атаки. Сейчас станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи", - говорится в сообщении.

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ЗАЭС / Инфографика: Главред

В ведомстве отметили, что обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности.

"Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции - это залог безопасного ее функционирования", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Ранее также за ЗАЭС слышали взрывы. В частности 24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении, уже в течение недели фиксировались постоянные взрывы и выстрелы.

Накануне, как писал Главред, команда МАГАТЭ неоднократно слышала взрывы на разных расстояниях от площадки ЗАЭС, что свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на станции.

Напомним, в начале года стало известно, что страна-агрессор Россия готовится к протягиванию высоковольтной линии из Ростовской области в сторону Энергодара, что во временно оккупированной части Запорожской области.

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