ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

Главное:
- Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС
- Одна из линий питания обесточена
- Сейчас ситуация с безопасностью не позволяет восстановить питание
7 мая на Запорожской атомной станции была обесточена одна из двух внешних линий электропередачи в результате обстрела страны-агрессора России. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
"Одна из линий питания ЗАЭС обесточена в результате атаки. Сейчас станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности.
"Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции - это залог безопасного ее функционирования", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Ситуация на ЗАЭС - последние новости
Ранее также за ЗАЭС слышали взрывы. В частности 24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении, уже в течение недели фиксировались постоянные взрывы и выстрелы.
Накануне, как писал Главред, команда МАГАТЭ неоднократно слышала взрывы на разных расстояниях от площадки ЗАЭС, что свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на станции.
Напомним, в начале года стало известно, что страна-агрессор Россия готовится к протягиванию высоковольтной линии из Ростовской области в сторону Энергодара, что во временно оккупированной части Запорожской области.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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