Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь: эксперт предупредил об опасности

Коротко:
- Армия Путина готовится к дроновым обстрелам рекордного уровня
- Россия может атаковать Украину тысячей беспилотников одновременно
Российская Федерация существенно увеличивает производство ударных беспилотников, и уже в ближайшее время может достичь возможности запускать до тысячи дронов по Украине в течение одной ночи. Об этом сообщил авиационный специалист Богдан Долинце в эфире телеканала КИЕВ24.
По его оценкам, уже в июне объемы производства беспилотников в России могут достичь "до 6000 единиц различных типов", которые будут применены против Украины.
"Сегодня таки с применением 300-400 беспилотников уже не является чем-то чрезвычайным. До конца года враг потенциально сможет осуществлять атаки с максимальным количеством до 1000 беспилотников", - отметил Долинце.
Он также обращает внимание, что основной сложностью для России является не изготовление самих "Шахедов", а обеспечение их боеголовками.
По отдельным оценкам, сейчас на складах в РФ может храниться до 6000 дронов-камикадзе. Кроме того, страна-агрессор активно работает над расширением производства дронов других типов, в частности с оптоволоконным управлением.
Обстрелы Украины Россией - последние новости
Главред сообщал, что 27 июня россияне атаковали Днепропетровскую область баллистическими ракетами. В городе прогремели масштабные взрывы.
Сегодня СМИ сообщили, что до Днепра долетел первый российский КАБ. Однако глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил другую версию: что это сбивали украинские защитники новейшую бомбу-ракету "Гром-1".
Кроме этого, сообщалось, что из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек. Из них 31 тысяча в Польшу, а остальные в другие страны ЕС и Молдову.
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Что такое Киев24?
Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.
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