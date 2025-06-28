Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь: эксперт предупредил об опасности

Основной сложностью для России является не само производство дронов-камикадзе типа "Шахед", а изготовление боевых частей к ним.

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РФ выходит на массовое производство дронов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

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Армия Путина готовится к дроновым обстрелам рекордного уровня

Россия может атаковать Украину тысячей беспилотников одновременно

Российская Федерация существенно увеличивает производство ударных беспилотников, и уже в ближайшее время может достичь возможности запускать до тысячи дронов по Украине в течение одной ночи. Об этом сообщил авиационный специалист Богдан Долинце в эфире телеканала КИЕВ24.

По его оценкам, уже в июне объемы производства беспилотников в России могут достичь "до 6000 единиц различных типов", которые будут применены против Украины.

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"Сегодня таки с применением 300-400 беспилотников уже не является чем-то чрезвычайным. До конца года враг потенциально сможет осуществлять атаки с максимальным количеством до 1000 беспилотников", - отметил Долинце.

Шахед / Инфографика: Главред

Он также обращает внимание, что основной сложностью для России является не изготовление самих "Шахедов", а обеспечение их боеголовками.

По отдельным оценкам, сейчас на складах в РФ может храниться до 6000 дронов-камикадзе. Кроме того, страна-агрессор активно работает над расширением производства дронов других типов, в частности с оптоволоконным управлением.

Обстрелы Украины Россией - последние новости

Главред сообщал, что 27 июня россияне атаковали Днепропетровскую область баллистическими ракетами. В городе прогремели масштабные взрывы.

Сегодня СМИ сообщили, что до Днепра долетел первый российский КАБ. Однако глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил другую версию: что это сбивали украинские защитники новейшую бомбу-ракету "Гром-1".

Кроме этого, сообщалось, что из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек. Из них 31 тысяча в Польшу, а остальные в другие страны ЕС и Молдову.

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Что такое Киев24? Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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