Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина

Селезнев предупреждает о возможных тревожных новостях относительно проникновения противника на глубину территории Днепропетровской области.

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Россияне не способны пробить укрепления ВСУ / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Коротко со слов Селезнева:

Наибольшее количество боев приходится на Покровско-Мирноградское направление в Донецкой области

РФ стремится полузахватить Покровск, поскольку лобовые атаки на защитные рубежи ВСУ являются безуспешными

Российские силы испытывают значительные трудности на Покровско-Мирноградском направлении, где сейчас происходит больше всего боевых столкновений. Несмотря на попытки наступать, врагу не удается прорвать оборону и захватить городские районы в этом секторе Донецкой области. Об этом сообщил военный аналитик Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДOM.

"Противник планировал в рамках летней наступательной кампании уже сейчас активизировать свои действия в направлении городской агломерации на территории Донецкой области и включает Краматорск, Славянск, Дружковку, Константиновку. Но он завяз в боях к юго-западу от Константиновки, в боях в районе Покровска и Мирнограда", - подчеркнул эксперт. видео дня

Покровск / Инфографика: Главред

Российское командование пытается осуществить частичный охват Покровска с флангов, поскольку прямой штурм украинских укреплений оказался безрезультатным. Селезнев отмечает, что уровень потерь у врага растет, а "продвижение и территориальные приобретения отсутствуют".

Также он обратил внимание на вероятность попыток противника прорваться в глубину территории Днепропетровской области, хотя такие действия являются очень проблемными с точки зрения логистики.

"Это крайне сложно в части обеспечения логистикой передовых российских подразделений, да и смысла логики в этих движениях нет. У противника явно недостаточно сил и средств, чтобы проводить такого рода масштабные действия. Поэтому противник будет искать и дальше слабые места в украинской обороне, и не имея серьезных успехов на поле боя, традиционно будет пытаться воевать с мирным населением Украины", - добавил Владислав Селезнев.

Новости Украины - что известно о ситуации на фронте

Как писал ранее Главред, в ISW недавно раскрыли, закончится ли война в 2025 году. Россия вряд ли достигнет масштабных прорывов, поскольку жертвует большим количеством личного состава и техники ради минимальных продвижений.

В то же время в ОСУВ "Хортица" сделали важное заявление, что РФ прорывается в опасной точке. Армия России активизирует наступление в районах Русин Яра, Полтавки, Попова Яра, Разино, Владимировки, Елизаветовки и Малиновки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, подтвердил успехи ВСУ на самом горячем направлении. Силы обороны уничтожили и обезвредили россиян на Покровском направлении, а остатки - отбросили дальше от админграницы.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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