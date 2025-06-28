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СМИ сообщили, что до Днепра долетел первый российский КАБ: в ВС прокомментировали

Анна Косик
28 июня 2025, 13:35обновлено 28 июня, 15:11
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В ОВА появилась другая версия, чем враг мог атаковать пригород Днепра.
КАБ, Гром-1
Чем на самом деле противник атаковал пригород Днепра / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Основное:

  • Россияне атаковали пригород Днепра неизвестной целью
  • В ОВА заявили, что враг выпустил новейшую бомбу-ракету

28 июня около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Местные СМИ сообщили, якобы это был первый КАБ, который долетел до Днепра.

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Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Однако в ведомстве отметили, что тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения.

В то же время глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о другой версии. В своем Telegram он написал, что взрыв, который слышали в пригороде Днепра был следствием работы нашей ПВО. А вот сбивали украинские защитники, по его словам, новейшую бомбу-ракету "Гром-1".

Атаки на Днепропетровскую область - последние новости

Напомним, Главред писал, что 27 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровщину баллистическими ракетами. Прозвучали мощные взрывы.

Недавно, 24 июня, стало известно, что в результате российской ракетной атаки в Днепре есть значительные разрушения. После баллистической атаки под удар попали детский сад, школа и детская больница.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили по Украине 58 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Некоторые из них атаковали Днепропетровскую область.

Больше новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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