ВСУ срывают планы врага: в ЦПД сообщили об изменении ситуации на фронте

Что сказал Коваленко:
- Оккупанты пользуются тактикой мясных штурмов
- Россияне на Сумщине неохотно заступают на позиции
- Украинские военные срывают планы врага
Оккупационные войска РФ под Покровском и Константиновкой, что в Донецкой области, применяют тактику мясных штурмов. Об этом в Telegram сообщил Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, подобную тактику враг пытается применять и в Сумской области. Однако там у военного руководства РФ есть проблема. Оккупанты, которых присылают на позиции в качестве "нового мяса" не очень хотят идти в посадки.
Дело в том, что они все усеяны телами ликвидированных россиян, поэтому мотивации воевать у новоприбывших оккупантов на Сумщине все меньше и меньше.
"По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями", - оценил в общем ситуацию Коваленко.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее военный эксперт Павел Нарожный предупреждал, что не стоит игнорировать возможную подготовку России к масштабному наступлению в Запорожской области, однако это направление является сложным для противника из-за логистических трудностей.
Напомним, Главред писал, что у украинской стороны на фронте складывается очень плохая ситуация. Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.
Недавно стало известно, что украинские военные из 82 ОДШБр на Торецком направлении взяли в плен военного из Китая. Китаец служил в 102 полку 150 дивизии.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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