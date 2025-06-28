В России назревает финансовый коллапс: 17% экономики оказалось на грани срыва

Главное об экономике РФ:
- Более 17% выручки экономики приходится на отрасли, находящиеся в зоне риска из-за ухудшения условий
- Затяжная агрессия привела к жестким санкциям, потере рынков, падению инвестиций и росту расходов
- Устойчивость экономики пока поддерживается только за счет сырьевого сектора и государственных вливаний
Полномасштабное вторжение России в Украину все больше подрывает экономику самой страны-агрессора. По словам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), приближенного к российским властям, ситуация приобретает критические масштабы.
Специалисты Центра предупреждают: экономика РФ погружается в этап глубокого финансового напряжения. В зоне серьезного риска оказались те отрасли, которые обеспечивают более 17% всех доходов реального сектора. Это промышленность, строительство, машиностроение, транспорт.
Причиной резкого ухудшения состояния являются не только внутренние факторы, но и затяжная война против Украины. Санкционная изоляция, падение инвестиций, потеря внешних рынков и рост расходов резко снизили возможности предприятий поддерживать прибыльность. В то же время рекордные кредитные ставки сделали финансирование бизнеса чрезвычайно сложным - займы под 16-17% стали нормой.
Массовые неплатежи и нарастающие долги формируют цепную реакцию банкротств. Предприятия не выдерживают условий, в которых вынуждены работать, и все больше из них останавливаются или сокращают производство.
Сейчас вся экономическая стабильность РФ держится на экспорте сырья и государственном финансировании. Но такая модель не может обеспечить долгосрочный рост. Без прекращения войны и ослабления санкций ожидать восстановления нет оснований.
Несмотря на критичность ситуации, со стороны российских властей нет никакой реакции. Кремль продолжает демонстрировать внешнюю стабильность, избегая признания масштабных проблем. Между тем эксперты предупреждают: накопленный системный риск может вызвать волну банкротств и массовые сокращения.
Таким образом, ценой агрессивной внешней политики стал экономический кризис внутри страны. Война, длящаяся уже более трех лет, ведет Россию в тупик, где бизнес задыхается под тяжестью долгов и финансовых обязательств.
Проблемы в экономике РФ - что известно
Как рассказывал Главред ранее, война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть. Все чаще звучат мысли, что без остановки боевых действий страна может погрузиться в масштабный кризис.
Также недавно Кремль предупредили о катастрофе, похожей на ту, как при развале СССР. По словам аналитиков, несмотря на формальное отсутствие рецессии, Россия постепенно погружается в длительную экономическую стагнацию.
В свою очередь полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал сценарий окончания войны. Последствия перевода экономики РФ на военные рельсы явно не самые светлые, считает эксперт.
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Что такое ЦМАКП?
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) - это российский аналитический центр, который занимается исследованием и прогнозированием макроэкономических тенденций. Он известен тем, что традиционно близок к правительству и Кремлю, а его обзоры и доклады часто отражают взгляд на экономическую ситуацию изнутри властных кругов России.
Основные направления деятельности ЦМАКП включают:
- Мониторинг текущих макроэкономических процессов в экономике России.
- Макроэкономические исследования и прогнозирование, включая разработку сценарных прогнозов развития экономики.
- Анализ важнейших тенденций в различных секторах экономики, таких как государственные финансы, денежно-кредитная политика, внешняя торговля, промышленное производство, потребление и инвестиции.
- Разработка рекомендаций в области экономической политики для органов власти Российской Федерации и крупных компаний.
ЦМАКП регулярно публикует отчеты и аналитические записки, в которых оценивается состояние российской экономики, выявляются риски и предлагаются возможные пути развития. Его аналитические материалы часто цитируют в российских и международных СМИ, поскольку они дают представление о точке зрения, близкой к официальной, но при этом могут содержать достаточно критические оценки.
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