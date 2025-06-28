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В России назревает финансовый коллапс: 17% экономики оказалось на грани срыва

Даяна Швец
28 июня 2025, 09:24
178
Российская экономика глубоко расшатана войной против Украины, поэтому входит в фазу острого финансового стресса.
Путин, экономика РФ
Российская экономика входит в зону турбулентности / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное об экономике РФ:

  • Более 17% выручки экономики приходится на отрасли, находящиеся в зоне риска из-за ухудшения условий
  • Затяжная агрессия привела к жестким санкциям, потере рынков, падению инвестиций и росту расходов
  • Устойчивость экономики пока поддерживается только за счет сырьевого сектора и государственных вливаний

Полномасштабное вторжение России в Украину все больше подрывает экономику самой страны-агрессора. По словам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), приближенного к российским властям, ситуация приобретает критические масштабы.

Специалисты Центра предупреждают: экономика РФ погружается в этап глубокого финансового напряжения. В зоне серьезного риска оказались те отрасли, которые обеспечивают более 17% всех доходов реального сектора. Это промышленность, строительство, машиностроение, транспорт.

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Причиной резкого ухудшения состояния являются не только внутренние факторы, но и затяжная война против Украины. Санкционная изоляция, падение инвестиций, потеря внешних рынков и рост расходов резко снизили возможности предприятий поддерживать прибыльность. В то же время рекордные кредитные ставки сделали финансирование бизнеса чрезвычайно сложным - займы под 16-17% стали нормой.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Массовые неплатежи и нарастающие долги формируют цепную реакцию банкротств. Предприятия не выдерживают условий, в которых вынуждены работать, и все больше из них останавливаются или сокращают производство.

Сейчас вся экономическая стабильность РФ держится на экспорте сырья и государственном финансировании. Но такая модель не может обеспечить долгосрочный рост. Без прекращения войны и ослабления санкций ожидать восстановления нет оснований.

Несмотря на критичность ситуации, со стороны российских властей нет никакой реакции. Кремль продолжает демонстрировать внешнюю стабильность, избегая признания масштабных проблем. Между тем эксперты предупреждают: накопленный системный риск может вызвать волну банкротств и массовые сокращения.

Таким образом, ценой агрессивной внешней политики стал экономический кризис внутри страны. Война, длящаяся уже более трех лет, ведет Россию в тупик, где бизнес задыхается под тяжестью долгов и финансовых обязательств.

Проблемы в экономике РФ - что известно

Как рассказывал Главред ранее, война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть. Все чаще звучат мысли, что без остановки боевых действий страна может погрузиться в масштабный кризис.

Также недавно Кремль предупредили о катастрофе, похожей на ту, как при развале СССР. По словам аналитиков, несмотря на формальное отсутствие рецессии, Россия постепенно погружается в длительную экономическую стагнацию.

В свою очередь полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал сценарий окончания войны. Последствия перевода экономики РФ на военные рельсы явно не самые светлые, считает эксперт.

Больше важных новостей:

Что такое ЦМАКП?

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) - это российский аналитический центр, который занимается исследованием и прогнозированием макроэкономических тенденций. Он известен тем, что традиционно близок к правительству и Кремлю, а его обзоры и доклады часто отражают взгляд на экономическую ситуацию изнутри властных кругов России.

Основные направления деятельности ЦМАКП включают:

  • Мониторинг текущих макроэкономических процессов в экономике России.
  • Макроэкономические исследования и прогнозирование, включая разработку сценарных прогнозов развития экономики.
  • Анализ важнейших тенденций в различных секторах экономики, таких как государственные финансы, денежно-кредитная политика, внешняя торговля, промышленное производство, потребление и инвестиции.
  • Разработка рекомендаций в области экономической политики для органов власти Российской Федерации и крупных компаний.

ЦМАКП регулярно публикует отчеты и аналитические записки, в которых оценивается состояние российской экономики, выявляются риски и предлагаются возможные пути развития. Его аналитические материалы часто цитируют в российских и международных СМИ, поскольку они дают представление о точке зрения, близкой к официальной, но при этом могут содержать достаточно критические оценки.

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