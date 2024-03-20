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Трамп заявил, что США не выйдут из НАТО, если Европа заплатит за это - Politico

Анна Ярославская
20 марта 2024, 07:44
По словам Трампа, без Штатов Альянс не существовал бы, поэтому "НАТО должно относиться к США справедливо".
Донадьд Трамп, флаг США
Трамп сделал новое заявление о НАТО / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Экс-президент США, вероятный кандидат на выборах президента от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, если он снова станет главой Белого дома, то Соединенные Штаты "на 100%" останутся в НАТО. Однако есть условие - Европа должна "играть честно". Об этом американский политик сказал в интервью британскому телеканалу GB News.

Трамп заявил, что без Штатов Альянс не существовал бы, поэтому "НАТО должно относиться к США справедливо", передает Politico.

Трамп подтвердил свою преданность Альянсу, однако предостерег ЕС от "злоупотребления" американской поддержкой.

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"Да. На 100 процентов", — ответил Трамп на вопрос о том, будет ли Америка рядом, если Европа будет "играть честно".

По данным НАТО, около двух третей из 32 стран-членов Альянса сейчас тратят на оборону на уровне целевого показателя альянса — 2% от ВВП или выше.

"Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — сказал Трамп.

Заявления Трампа о НАТО и реакция Европы

Ранее Дональд Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства, он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими".

Из-за скандальных заявлений экс-главы Белого дома Дональда Трампа об Альянсе в Европе заговорили о создании альтернативы НАТО.

Вице-президент Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли считает, что Европе не стоит полагаться на защиту США, а создавать собственную армию и задуматься над созданием собственного ядерного оружия.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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НАТО новости США Дональд Трамп
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