Старый путинист Расторгуев появился на публике за долгие годы

Расторгуев появился на сцене и исполнил песню акапелла.

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Расторгуев появился на публике / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Куда делся путинист Николай Расторгуев

Как выглядит Расторгуев

Солист любимой группы Путина "Любэ" Николай Расторгуев, который поддерживает все террористические начинания кровавого диктатора, впервые за долгое время появился на публике.

Путинист Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню "Конь".

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Расторгуев, который несколько раз по версии СМИ, "умирал", сильно сдал. У него давно уже проблемы с почками и его ни раз госпитализировали.

Оголтелые "хорошие русские" в патриотическом запале встречали своего престарелого "героя" бурными апплодистментами.

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Ранее стало известно о том, что популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

Ранее РосСМИ сообщали о том, что путиниста Расторгуева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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О персоне: Николай Расторгуев? Николай Расторгуев — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002). Член партии "Единая Россия" с 2006 года.

Европейский союз отмечает что Расторгуев "поддерживал агрессивную войну России против Украины своими музыкальными выступлениями и общественной деятельностью. Выступал во время пропагандистского митинга в поддержку незаконной аннексии Крыма и войны против Украины". Ранее Расторгуев был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концертах в поддержку войны с Украиной.

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