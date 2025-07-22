Застрелилась: у принца Уильяма и Гарри случилась большая потеря

У принца Уильяма и его брата Гарри в семье случилось непоправимое горе.

https://glavred.info/starnews/zastrelilas-u-princa-uilyama-i-garri-sluchilas-bolshaya-poterya-10683548.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Кто умер в королевской семье

Что с собой сделала молодая девушка

Двоюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри, Рози Рош, скончалась в возрасте 20 лет.

Рош, внучка дяди принцессы Дианы, которая, таким образом, приходится Уильяму и Гарри троюродной сестрой, скончалась в доме своей семьи, пишет Page Six.

видео дня

Сообщается, что рядом с ней в доме в Нортоне, Англия, было обнаружено огнестрельное оружие.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коронер сообщил изданию, что полиция считает смерть "не вызывающей подозрений" и не имеет отношения к третьим лицам.

Согласно сообщению, мать и сестра Рош обнаружили её тело, когда она собирала вещи, чтобы отправиться в поездку с друзьями.

Представитель сообщил изданию, что Рош, изучавшая английскую литературу в Даремском университете, "будет очень не хватать"..

19 июля газета Yorkshire Post опубликовала некролог, в котором отметила, что похороны Рош пройдут в узком семейном кругу, а поминальная служба состоится позднее.

Принц Гарри / ua.depositphotos.com

Её описали как "дорогую дочь Хью и Пиппы, невероятную сестру Арчи и Агаты и внучку Дерека и Рэй Лонг".

Это не единственная трагедия, которую пережила королевская семья в последние годы.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Уильям? Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред