Застрелилась: у принца Уильяма и Гарри случилась большая потеря

Кратко:
- Кто умер в королевской семье
- Что с собой сделала молодая девушка
Двоюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри, Рози Рош, скончалась в возрасте 20 лет.
Рош, внучка дяди принцессы Дианы, которая, таким образом, приходится Уильяму и Гарри троюродной сестрой, скончалась в доме своей семьи, пишет Page Six.
Сообщается, что рядом с ней в доме в Нортоне, Англия, было обнаружено огнестрельное оружие.
Коронер сообщил изданию, что полиция считает смерть "не вызывающей подозрений" и не имеет отношения к третьим лицам.
Согласно сообщению, мать и сестра Рош обнаружили её тело, когда она собирала вещи, чтобы отправиться в поездку с друзьями.
Представитель сообщил изданию, что Рош, изучавшая английскую литературу в Даремском университете, "будет очень не хватать"..
19 июля газета Yorkshire Post опубликовала некролог, в котором отметила, что похороны Рош пройдут в узком семейном кругу, а поминальная служба состоится позднее.
Её описали как "дорогую дочь Хью и Пиппы, невероятную сестру Арчи и Агаты и внучку Дерека и Рэй Лонг".
Это не единственная трагедия, которую пережила королевская семья в последние годы.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".
Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.
Вас также может заинтересовать:
- Герцоги отжигают: Меган Маркл показала дикие танцы с принцем Гарри в палате роддома
- Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане
- Принц Уильям принял важное решение в отношении брата
О персоне: принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред