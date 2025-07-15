Принц Уильям принял важное решение в отношении брата

Королевские эксперты выстроились в очередь, чтобы сделать очередной прогноз об отношениях братьев.

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Принц Гарри и принц Уильям не общаются / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Кратко:

Кто поддержал примирение короля с принцем Гарри

Что говорят эксперты

Секретный мирный саммит принца Гарри и старших помощников короля Карла "никогда" бы не состоялся без "поддержки и понимания" принца Уильяма, утверждают королевские эксперты.

Как пишет The Daily Mail, встреча, состоявшаяся в закрытом лондонском клубе, стала первым шагом в "процессе сближения" по восстановлению разорванных отношений между герцогом, его женой Меган и остальными членами королевской семьи.

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Кейт и Уильям - любимцы британцев / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

И хотя королевские эксперты утверждают, что принц Уильям будет менее склонен к разрешению вражды, чем его отец, они добавляют, что монарх, несомненно, проконсультировался бы с наследником престола, прежде чем вести какие-либо мирные переговоры с помощниками Гарри.

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс сообщил: "Как мы поняли из интервью Гарри BBC, король и Гарри в настоящее время не разговаривают. Эта встреча, очевидно, является признаком того, что дела продвигаются вперёд.

"Король никогда бы не сделал этих шагов без поддержки и понимания Уильяма. Уильям и Кэтрин — будущее монархии", - говорит он.

"Он, несомненно, был в ярости из-за поведения Сассекских и, несомненно, считает поведение Гарри своего рода изменой. Сообщается, что они не общались больше двух лет", - добавляет он.

Он добавил: "В идеале Сассекские, возможно, хотели бы вбить клин между королём и наследником престола. Им это не удастся".

Королевский писатель Фил Дампир добавил: "Король больше стремится наладить отношения, чем Уильям, который, я уверен, никогда больше не будет близок со своим братом.

"Не думаю, что Уильям почувствует, что упустил эти переговоры, поскольку сейчас он не в настроении мириться с Гарри, а Кэтрин определённо не заинтересована в отношениях с Меган".

Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

Мистер Дампир продолжил: "У меня есть серьёзные сомнения, что Уильям когда-либо простит своего брата, и это подтверждает его худшие опасения, что Гарри и Меган пытаются манипулировать ситуацией в своих интересах".

Неизвестно, кто именно протянул оливковую ветвь – Чарльз или Гарри, но инсайдеры заявили, что саммит – самый веский признак решимости обеих сторон разрешить ожесточённую вражду Виндзоров.

"Впереди долгий путь, но впервые за много лет канал связи открыт", – сообщил источник. "Официальной повестки дня не было, только неформальные посиделки за бокалом вина. Были темы, которые обе стороны хотели обсудить".

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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