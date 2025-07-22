"Решил, что буду плохим": Звезда "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко ушел от жены

Расставание длилось целых 5 лет.

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Виктор Андриенко сейчас - актер рассказал о расставании с женой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.avn

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Почему Виктор Андриенко оставил жену на пять лет

Как артист помирился с избранницей

Украинский актер кино, театра и дубляжа, звезда "Шоу долгоносиков" и "Острова сокровищ", Виктор Андриенко впервые раскрыл детали своего необычного брака. В беседе со Славой Деминым артист признался, что уходил из семьи на пять лет.

Виктор Николаевич вспоминает: пришел домой после работы очень уставший. Из-за этого не выполнил поручение жены. Дома, когда Анна это обнаружила, она стала ругать супруга. Андриенко молча выслушал ее, и ушел.

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Пять лет пара поддерживала связь по телефону, на развод официально не подавала. Позже актер решил, что конфликт исчерпан, и предложил жене продолжить отношения.

"Жена у меня творческий человек. Она работает с детьми, ставит им спектакли. Мы друг друга понимаем. Были кризисы. Я так пахал и уставший пришел, а на меня открыли рот. Я постоял и ушел на пять или шесть лет. Я начал жить один и все было нормально, работал. Почему так произошло — я не сделал одну вещь. И сделал так не потому, что я не хотел, а когда я набрал воздуха, чтобы рассказать, что я так не сделал, потому что проблемы произошли на съемках... Но я встал и решил, что буду плохим. И ушел. Потом через три года сам позвонил и сказал, что хватит маяться дурью — купили квартиру и переехали вдвоем. Сын уже был взрослый. Мы не подавали на развод и я даже не думал об этом. Но общение не прекращали, в основном о сыне речь шла", - рассказал Виктор Андриенко.

Виктор Андриенко сейчас - актер рассказал о расставании с женой / Скриншот YouTube

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О персоне: Виктор Андриенко Виктор Андриенко — украинский комедийный актер, каскадер, телеведущий, сценарист, режиссер, продюсер. Заслуженный артист Украины. Артист закончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого в 1980 году, после чего начал работать в кино: сначала в качестве каскадера, затем актером. Андриенко стал популярным после появления на телеэкранах проектов "Большая разница" и "Шоу долгоносиков". Сейчас актер много снимается, участвует в телешоу, является продюсером и режиссером.

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