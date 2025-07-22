Можно ли ламинировать документы в Украине: юрист удивила ответом

Вы узнаете:
- Какие документы нельзя ламинировать
- Как правильно хранить документы
Вопрос Можно ли ламинировать документы остаётся актуальным для многих граждан, особенно при оформлении поездок за границу, подаче документов в госучреждения или хранении личных бумаг.
Несмотря на то что ламинование не запрещено законом, существуют нюансы, которые могут создать серьезные проблемы при использовании заламинированных документов.
Ламинирование в Украине: что разрешено
Согласно статье 15 Закона Украины "Об административных услугах", услуга ламинирования официально предусмотрена и доступна даже в некоторых ЦНАПах. Также в Министерстве юстиции подтверждают, что свидетельства о рождении и браке после ламинирования не теряют юридическую силу.
Однако это не означает, что можно ламинировать любые документы без последствий. Возникает вопрос: что будет, если ламинировать документ, который потребуется для международного использования или оформления через госорганы?
Какие документы нельзя ламинировать?
Эксперты предупреждают, что некоторые официальные документы категорически не рекомендуется ламинировать. Причины следующие:
Невозможно проверить подлинность печатей и подписей. После ламинирования инспекторы не могут оценить "мокрые" штампы, что делает документ недействительным для большинства государственных структур.
Подозрение в подделке. Пленка может скрывать подделку или склейку нескольких страниц. Такой документ считается повреждённым и не принимается.
Невозможность проставить штампы или апостиль. Если документ понадобится для использования за границей, ламинированная версия не подойдет — на неё нельзя нанести апостиль или иные отметки.
Трудности при пересечении границы. Таможенные органы могут не принять ламинированные документы из-за сомнений в подлинности.
Поэтому, говоря о том, какие документы не следует ламинировать, юристы выделяют:
- паспорта;
- дипломы и аттестаты;
- свидетельства, которые могут быть поданы на апостиль;
- любые документы, где требуется "живая" печать или подпись.
Что делать, если документ уже заламинирован?
К сожалению, разламинировать документ без его повреждения невозможно. Если вам нужно предоставить оригинал, например, в госорган или за границу, придется заказывать дубликат.
Как это сделать:
- обратиться в ЗАГС по месту жительства;
- подать заявление через портал "Дія".
Как правильно хранить документы?
Чтобы избежать повреждений, но сохранить документы в хорошем состоянии, эксперты рекомендуют использовать прозрачные пластиковые файлы или папки. Это безопасно, удобно и не нарушает юридическую силу документа.
Смотрите видео о том, как снять ламинацию с документа:
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Об источнике: На пенсии
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