Можно ли ламинировать документы в Украине: юрист удивила ответом

В 2025 году в нашей стране вступили в силу новые правила.

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Можно ли ламинировать документы в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Какие документы нельзя ламинировать

Как правильно хранить документы

Вопрос Можно ли ламинировать документы остаётся актуальным для многих граждан, особенно при оформлении поездок за границу, подаче документов в госучреждения или хранении личных бумаг.

Несмотря на то что ламинование не запрещено законом, существуют нюансы, которые могут создать серьезные проблемы при использовании заламинированных документов.

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Ламинирование в Украине: что разрешено

Согласно статье 15 Закона Украины "Об административных услугах", услуга ламинирования официально предусмотрена и доступна даже в некоторых ЦНАПах. Также в Министерстве юстиции подтверждают, что свидетельства о рождении и браке после ламинирования не теряют юридическую силу.

Однако это не означает, что можно ламинировать любые документы без последствий. Возникает вопрос: что будет, если ламинировать документ, который потребуется для международного использования или оформления через госорганы?

Какие документы нельзя ламинировать?

Эксперты предупреждают, что некоторые официальные документы категорически не рекомендуется ламинировать. Причины следующие:

Невозможно проверить подлинность печатей и подписей. После ламинирования инспекторы не могут оценить "мокрые" штампы, что делает документ недействительным для большинства государственных структур.

Подозрение в подделке. Пленка может скрывать подделку или склейку нескольких страниц. Такой документ считается повреждённым и не принимается.

Невозможность проставить штампы или апостиль. Если документ понадобится для использования за границей, ламинированная версия не подойдет — на неё нельзя нанести апостиль или иные отметки.

Трудности при пересечении границы. Таможенные органы могут не принять ламинированные документы из-за сомнений в подлинности.

Поэтому, говоря о том, какие документы не следует ламинировать, юристы выделяют:

паспорта;

дипломы и аттестаты;

свидетельства, которые могут быть поданы на апостиль;

любые документы, где требуется "живая" печать или подпись.

Что делать, если документ уже заламинирован?

К сожалению, разламинировать документ без его повреждения невозможно. Если вам нужно предоставить оригинал, например, в госорган или за границу, придется заказывать дубликат.

Как это сделать:

обратиться в ЗАГС по месту жительства;

подать заявление через портал "Дія".

Как правильно хранить документы?

Чтобы избежать повреждений, но сохранить документы в хорошем состоянии, эксперты рекомендуют использовать прозрачные пластиковые файлы или папки. Это безопасно, удобно и не нарушает юридическую силу документа.

Смотрите видео о том, как снять ламинацию с документа:

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Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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