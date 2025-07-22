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Станет сюрпризом для врага: СМИ заинтриговали заявлением об наступлении Украины

Анна Косик
22 июля 2025, 17:02
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Оккупационные войска могут столкнуться с неожиданными маневрами ВСУ.
ВСУ
Возможно ли в этом году наступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 61 ОМБр, 23 ОМБр

Главное:

  • Украина в этом году может пойти в локальное наступление
  • Оккупантов будут отвлекать неожиданными атаками
  • Украина перейдет на новую доктрину функционального поражения РФ

До конца 2025 года Украина может перейти в наступление на локальном уровне. Об этом, как пишет Sky News, заявил военный аналитик издания Майкл Кларк.

По его словам, неожиданные маневры украинских военных могут быть направлены на то, чтобы отвлекать армию страны-агрессора России, особенно на территории временно оккупированного Крыма.

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"Украинцам удалось успешно держать российский Черноморский флот подальше от западной части Черного моря, и они сделали Крым не очень жизнеспособным военным центром для россиян", - подчеркнул он.

Кларк пояснил, что при этом не стоит надеяться на большое наступление, которое бы могло изменить баланс сил. По его мнению, ВСУ не смогут реализовать такую операцию как минимум до следующей весны.

Причиной этого является необходимость привезти и освоить новое оружие, после чего перевооружить все войско.

Несмотря на это, Украина начинает разработку новой доктрины, которая бы предусматривала функциональное поражение для россиян. Согласно ей, продвижение оккупантов будет продолжаться, но не в пределах поставленных Кремлем задач по захвату стратегически важных городов.

"Украинцы нормализуют войну в пределах собственного общества и лишат россиян любых функциональных побед", - добавил аналитик.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно аналитики проекта Deep State сообщили, что в Покровске "продолжается ликвидация диверсионных групп" российских оккупантов. Цель врага - закрепиться и дождаться подкрепления, чтобы захватить улицу Защитников Украины.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что российские захватчики собрали более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет врагу активно давить на позиции украинских бойцов.

Ранее стало известно, что из-за дронов враг на фронте продвигается малыми штурмовыми группами и при этом не привлекает бронетехнику, мотоциклы, или другой транспорт, ведь это стало слишком рискованно.

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Об источнике: Sky News

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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