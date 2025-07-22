Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

Врагу нужны успехи на фронте для манипуляций на будущих переговорах с Украиной.

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Ситуация в Донецкой области обостряется / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что сказал Коваленко:

Враг не применяет технику для штурмов

Россия не жалеет человеческого ресурса для даже малейшего результата

Успехи на фронте враг хочет использовать во время переговоров

Оккупационные войска страны-агрессора России меняют тактику ведения боевых действий в Донецкой области из-за большого количества дронов на линии соприкосновения. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, из-за дронов враг продвигается малыми штурмовыми группами и при этом не привлекает бронетехнику, мотоциклы, или другой транспорт, ведь это стало слишком рискованно.

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"Приходится идти пешком по 10-15 километров. Соответственно война изменилась до малых штурмовых групп по 5-10 человек, иногда 15, которые пытаются выбрать различные участки и проползать", - сказал Коваленко.

Именно эту тактику противник активно применяет сейчас и возле Покровска, где вражеские группы иногда даже проникают ближе к городу, но их оперативно обнаруживают и уничтожают.

Покровск / Инфографика: Главред

Глава ЦПД отметил, что резервы, которые сейчас РФ собрала на фронте, направлены для "сожжения" для хотя бы каких-то успехов на поле боя. Это, по замыслу Кремля, должно помочь России во время переговоров в будущем.

Ситуация возле Покровска - последние новости

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полный захват Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске.

Накануне стало известно, что российские захватчики собрали более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет врагу активно давить на позиции украинских бойцов.

Напомним, Главред писал, что вечером 21 июля аналитики проекта Deep State сообщили, что в Покровске "продолжается ликвидация диверсионных групп" российских оккупантов.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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