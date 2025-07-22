Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

Анна Косик
22 июля 2025, 16:21
721
Врагу нужны успехи на фронте для манипуляций на будущих переговорах с Украиной.
ВСУ, Фронт, Война
Ситуация в Донецкой области обостряется / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что сказал Коваленко:

  • Враг не применяет технику для штурмов
  • Россия не жалеет человеческого ресурса для даже малейшего результата
  • Успехи на фронте враг хочет использовать во время переговоров

Оккупационные войска страны-агрессора России меняют тактику ведения боевых действий в Донецкой области из-за большого количества дронов на линии соприкосновения. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, из-за дронов враг продвигается малыми штурмовыми группами и при этом не привлекает бронетехнику, мотоциклы, или другой транспорт, ведь это стало слишком рискованно.

видео дня

"Приходится идти пешком по 10-15 километров. Соответственно война изменилась до малых штурмовых групп по 5-10 человек, иногда 15, которые пытаются выбрать различные участки и проползать", - сказал Коваленко.

Именно эту тактику противник активно применяет сейчас и возле Покровска, где вражеские группы иногда даже проникают ближе к городу, но их оперативно обнаруживают и уничтожают.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Глава ЦПД отметил, что резервы, которые сейчас РФ собрала на фронте, направлены для "сожжения" для хотя бы каких-то успехов на поле боя. Это, по замыслу Кремля, должно помочь России во время переговоров в будущем.

Ситуация возле Покровска - последние новости

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полный захват Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске.

Накануне стало известно, что российские захватчики собрали более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет врагу активно давить на позиции украинских бойцов.

Напомним, Главред писал, что вечером 21 июля аналитики проекта Deep State сообщили, что в Покровске "продолжается ликвидация диверсионных групп" российских оккупантов.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска Покровск Андрей Коваленко Фронт российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У России есть два слабых места: что указывает на скорое падение режима Путина

У России есть два слабых места: что указывает на скорое падение режима Путина

17:05Мир
Станет сюрпризом для врага: СМИ заинтриговали заявлением об наступлении Украины

Станет сюрпризом для врага: СМИ заинтриговали заявлением об наступлении Украины

17:02Фронт
Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

16:21Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

Последние новости

17:05

У России есть два слабых места: что указывает на скорое падение режима Путина

17:04

4 строгих запрета: что нельзя делать 23 июля, чтобы не притянуть беды

17:02

Станет сюрпризом для врага: СМИ заинтриговали заявлением об наступлении Украины

16:31

У престарелого путиниста Петросяна новое несчастье: что случилось

16:29

В Украине готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю, но есть одно условие

Онуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФОнуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФ
16:28

Как поливать орхидею, чтобы цвела все лето: простой секрет из вашей кухни

16:27

Стоимость одной валюты резко упала: новый курс доллара и евро в Украине

16:21

Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

16:19

Как проверить свежесть яйца за 5 секунд: самый быстрый и простой способВидео

Реклама
16:18

Застрелилась: у принца Уильяма и Гарри случилась большая потеря

16:16

Семейный отдых обернулся бедой: звезда сериала "Декстер" утонул во время отпуска

16:08

"Решил, что буду плохим": Звезда "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко ушел от жены

16:07

Видите ли вы лису: загадку смогут разгадать только самые умные

15:57

ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет: список самых надежных

15:47

В Сумах дрон РФ летел на машины, которые ехали по дороге: зафиксирован момент удараФото

15:39

Катастрофа из-за РФ: жители Донецка вышли со срочным обращением к Путину

15:26

Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП

15:23

4 знака зодиака, которые видят других насквозь

15:11

Дело НАБУ не имеет политических мотивов. Идет речь о нейтрализации влияния фсб на Бюро - эксперт

15:08

Причина тянется еще со времен СССР: почему люди боятся ходить к стоматологамВидео

Реклама
14:54

Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

14:53

Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

14:23

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

14:19

Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги

14:14

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошлоВидео

13:52

Делаем то, чего никто не делал, и знаем - самое важное впереди: телеканалу 1+1 исполняется 30 лет

13:50

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

13:34

Мгновенно ударили по живой силе: воины ББС отомстили врагу за расстрел гражданских

13:33

Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

13:29

Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

13:06

РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

12:43

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

12:30

В Украине зафиксирован дефицит одной банкноты: какой ее номинал

12:25

Самый вкусный компот из яблок на зиму на скорую руку - рецепт

12:00

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревВидео

11:56

Украина формирует делегацию для переговоров с РФ: кто в нее войдет

11:44

Почему 23 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

11:40

Уже на вес золота: цены на традиционный украинский продукт бьют рекорды

11:39

Не подарок Путину и армии РФ: для чего Трамп объявил 50-дневный ультиматум

11:19

Киевский университет культуры - лидер рейтинга "Найкращі мистецькі виші України" актуально

Реклама
11:13

Кого Трамп накажет вместо Путина: Пономарев сказал, что будет на 51-й день ультиматумаВидео

11:10

Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

10:53

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

10:49

Когда Украина получит Patriot: в Германии указали на неопределенные сроки

10:48

ВПК врага страдает: дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

10:45

Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам

10:44

В 42 года умерла украинская актриса

10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Крысам - гнев, Собакам - ссоры

10:41

Россияне ударили КАБом по жилому дому в Краматорске: погиб ребенок

10:21

Путин тянет время: Пономарев сказал, к чему приведет ультиматум ТрампаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять