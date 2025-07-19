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Россияне уже заходят в важный город, скоро начнется штурм - командир

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2025, 21:30
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В Покровске уже заметили первые российские ДРГ.
ВСУ
Российские ДРГ в Покровск / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что известно:

  • Российские ДРГ заходят в Покровск
  • Через несколько месяцев могут начаться бои за город

Российские оккупанты пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полному захвату Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске. Об этом заявил украинский военный, младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Военный считает, что вражеские ДРГ в Покровске - тревожные звоночки. Он предположил, что уже скоро могут начаться полноценные оборонительные действия в городе.

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"Первые вражеские ДРГ в Покровске - это уже тревожные звоночки. По моему опыту, от первых ДРГ до полноценных оборонительных действий в городе проходило до двух месяцев", - написал Бунятов.

Россияне уже заходят в важный город, скоро начнется штурм - командир
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Впоследствии стало известно, что 18 июля украинские военные успешно остановили попытку прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск в Донецкой области.

Напомним, Главред писал, что проекту "Хочу жить" передали документы, которые раскрывают правду о масштабах потерь войск страны-агрессора России на Покровском направлении.

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О персоне: Станислав Бунятов

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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война в Украине вторжение России Покровск Станислав Бунятов
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