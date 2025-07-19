Воины ЛСР прорвались в глубокий тыл оккупантов и ликвидировали "ахматовцев"

Воины легиона устроили оккупантам на временно подконтрольной им территории неприятный сюрприз.

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"Ахматовцев" ликвидировали во временно оккупированной Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ЛСР:

ДРГ зашли вглубь временно оккупированной Запорожской области

Воины зафиксировали важную информацию о противнике

В результате операции уничтожены "ахматовцы"

Диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" 17 июля проникла на более чем 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области к населенному пункту Большая Белозерка.

Как сообщили в ЛСР, во время проведения операции было обнаружено размещение личного состава подразделения "Ахмат" и важные данные о логистике, технике и командных пунктах противника.

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С целью деморализации врага ДРГ уничтожила трех "ахматовцев", в результате подрыва служебного автомобиля. При этом никто из воинов ЛСР не пострадал.

"Сейчас легионеры находятся на безопасной территории и мы можем с уверенностью заявить об успехе операции", - говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам военного, перед армией страны-агрессора России поставили новую задачу. Вероятно, враг все лето будет проводить штурмовые действия на Запорожском направлении.

Накануне сообщалось, что воины Легиона "Свобода России" на Запорожском направлении во время штурмовых действий взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке.

Ранее стало известно, что украинские защитники атаковали железнодорожный состав армии страны-агрессора РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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Об источнике: Легион "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Особую популярность Легион Свобода России получил после совместных с Российским добровольческим корпусом, а позже и Сибирским батальоном, рейдов на территорию Белгородской области. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

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