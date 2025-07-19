Украина может перейти на 4-дневную рабочую неделю: названо условие и сроки

Новые модели труда придут в Украину, но есть одно условие.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-pereyti-na-4-dnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-nazvano-uslovie-i-sroki-10682828.html Ссылка скопирована

Реально ли в Украине внедрить 4-дневную рабочую неделю / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказала Луцишин:

Для компаний переход на 4-дневную рабочую неделю может быть сложен

Во время войны не стоит обсуждать сокращение рабочей недели во время войны

После перехода в другую фазу Украина может изменить количество рабочих дней недели

После того, как Польша в экспериментальном порядке начала вводить 4-дневные рабочие недели в Украине также заговорили о таком формате. Руководитель западноукраинского офиса Европейской бизнес ассоциации Марьяна Луцишин рассказала 24 каналу, насколько это возможно.

По ее словам, переход с 5-дневной на 4-дневную рабочую неделю для многих компаний будет сложным из-за необходимости реализации без потери эффективности в производстве.

видео дня

В то же время в офисной среде примеры гибкого графика уже достаточно распространены и сокращение недели до 4 рабочих дней могут внедрять не в пиковые периоды, когда оплата труда привязана только к результату.

Луцишин отметила и то, что сегодня продолжается полномасштабная война, из-за которой тысячи украинцев находятся на фронте без выходных. Поэтому сейчас обсуждение сокращения рабочей недели может привести к общественному резонансу.

Но когда страна перейдет в другую фазу переход к новым моделям труда обязательно произойдет.

Внедрение 4-дневной рабочей недели - что известно

Напомним, Главред писал, что в Украине могут ввести 4-дневную рабочую неделю. Но такой формат возможен только по договоренности между работником и работодателем.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что на период войны 4-дневная рабочая неделя не может быть обязательной. Впрочем, по согласованию условий между бизнесом и работниками такой режим работы могут ввести и во время военного положения.

4-дневная рабочая неделя в Украине может работать так: количество часов не меняется - просто все 40 часов переносятся на четыре дня. Или же работодатель и работник компании будут договариваться об условиях работы в личном порядке.

Читайте также:

О персоне: Марьяна Луцишин Марьяна Луцишин - руководитель Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации. Ранее работала во Львовской облгосадминистрации, где разрабатывала и внедряла различные программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред